娛樂 最新消息

高大帥氣唐治平回來了！ 老粉絲力挺

江映瑤誇唐治平氣色極佳。（翻攝自江映瑤臉書）江映瑤誇唐治平氣色極佳。（翻攝自江映瑤臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕藝人唐治平歷經喪母風波、精神狀況引發外界擔憂，1日低調舉辦粉絲見面會，一口氣辦了下午3點、5點兩場，久未公開露面的他氣色明顯回穩，現場雖然人數不多，卻滿滿都是一路陪伴的老粉絲，唐治平數度露出感動神情。

兩性作家江映瑤昨親赴現場力挺唐治平，事後在臉書發文表示就是給唐治平打打氣，開心他狀況很不錯，並透露 :「當場我還起鬨讓他說說土耳其語（演大愛劇時苦學來的），結果不僅說得流利，還真是好聽呢！」

昨天江映瑤（右）到場力挺唐治平。（記者李紹綾攝）昨天江映瑤（右）到場力挺唐治平。（記者李紹綾攝）

江映瑤還透露，昨天一群年輕女記者，圍著已經回復正常狀況的高大帥氣唐治平，問題問不完，歡聲笑語也不曾停，看了真令人開心；最後江映瑤祝福唐治平：「愈來愈順利，一起努力！」

回顧前年6月喪母後陷入低潮，甚至因「不認屍」登上新聞版面，唐治平昨坦言那段時間確實很辛苦，也承受不少負面聲音，他在台上真誠訴說：「經過我之前的一些低潮、之前有一些比較負面的報導，到現在還默默支持我的粉絲，我現在重新再出發，我會再站起來讓大家看到一個嶄新的唐治平。」道盡這段時間的心路歷程。

