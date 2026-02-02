自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

市議員爽中頭彩受害者！王偊菁猛虧洪健益

市議員爽中頭彩受害者！王偊菁猛虧洪健益王偊菁發文搞笑虧北市議員洪健益。（翻攝自王偊菁臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕到底哪位台北市議員中了今彩539頭獎？名嘴王瑞德上個月30日在臉書發文，曝光有台北市議員請他喝珍珠奶茶，因為中了今彩539頭獎，引發外界好奇究竟是誰中獎？被點名的綠營市議員洪健益昨（1）日自清「不是我」，並還原當天錄製節目談話始末，還引來節目主持人跟進發聲。

洪健益當天受邀到三立新聞台談話性節目《前進新台灣》錄影，主持人王偊菁在臉書發文替他澄清說：「謝謝洪健益超大方，他真的是用通告費在小妹節目請飲料，開玩笑說他中了800萬，但我認真的說是800塊吧！」

王偊菁真心不相信洪健益中了800萬，她爆料稱：「重點是如果有，連800元也會被我們挖出來請飲料。」最後又補一槍說：「這則新聞一出來，洪建益應該會變各節目爐主，但我們依舊歡迎所有的來賓來本節目當爐主，祝福大家都當大富翁。」

而洪健益澄清當天上該節目錄影，原本說要錄2小時，節目單位因來賓多、經費考量，臨時縮短成1個半小時；他表示：「不用錢我也上。」不料一到現場發現都是熟識、資深前輩記者，才說當天通告費要請大家喝飲料，因此由製作單位代訂飲料。

洪健益說，後來王偊菁問「為什麼要請喝飲料？」他隨口回「中樂透彩」，另一位來賓問「中什麼？」他答：「今彩539。」該來賓隨即接話說，那中了800萬元，扣稅後還能領640萬元。

洪健益澄清就是一場玩笑話，何況他平時也不怎麼買彩券，可能王瑞德當時專注在其他事，沒注意到才引起誤會，不過他笑稱：「賺了一天新聞。」

相關新聞：不是傳說？名嘴王瑞德被請珍奶 稱意外得知議員爽中頭彩

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中