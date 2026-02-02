自由電子報
娛樂 最新消息

美第一夫人紀錄片獲「巨爛」影評！北美票房卻相當亮眼

美國第一夫人梅蘭妮亞川普紀錄片《梅蘭妮亞》，在北美開出亮眼成績。（翻攝自YouTube）美國第一夫人梅蘭妮亞川普紀錄片《梅蘭妮亞》，在北美開出亮眼成績。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕聚焦美國第一夫人梅蘭妮亞川普，記錄她在唐納川普第二次就職總統前夕動向的紀錄片《梅蘭妮亞》，持續刷新外界對票房表現的預期。該片於上週末（1 月 30 日至 2 月 1 日）在北美1778家戲院上映，累積進帳704萬美金（約新台幣2.22億元），對一部非音樂類、也非演唱會題材的紀錄片而言，開片成績相當亮眼。

《梅蘭妮亞》上映期間的週末票房預測一路上修，最終大幅超越上映前僅300至500萬美元（約新台幣9480萬至1.58億元）的預估。亞馬遜米高梅以高達4000萬美金（約新台幣12.64億元）購入電影版權，並再投入約3500萬美金（約新台幣11.06億元）進行行銷宣傳。由於戲院通常可分走約一半票房收入，也讓《梅蘭妮亞》的院線投資回收顯得格外艱鉅。

不過，對資金雄厚的串流平台亞馬遜而言，評估重點並不僅止於院線票房表現。片方計畫在《梅蘭妮亞》完成戲院檔期後上架平台Prime Video，以回收部分成本。根據熟悉同類型作品財務結構的消息人士指出，該片需在北美票房達到約4000萬至4500萬美金（約新台幣12.64至14.22億元）才能損益兩平；同時，片方也已談妥多筆條件優渥的授權合作，可望部分抵銷高額宣傳支出。

在高昂製作與行銷成本，加上川普本人親自下場宣傳的推波助瀾下，《梅蘭妮亞》獲得遠高於一般紀錄片的媒體關注。川普多次在社群平台上形容該片「非看不可」，並聲稱場次「火速完售」，梅蘭妮亞本人也發文表示紀錄片「受到所有人喜愛」。亞馬遜米高梅的鉅額投資同樣引發外界質疑，這究竟是出於對白宮內幕敘事的興趣，抑或有意拉近與現任政府之間的關係。

《梅蘭妮亞》上映之際，正值美國政局動盪之時，移民暨海關執法局（ICE）在明尼阿波利斯等地展開突襲行動，引發跨黨派反彈聲浪。影片由《尖峰時刻》系列、《X 戰警：最後戰役》導演布萊特雷納執導，這也是他自 2017 年捲入性侵指控（本人否認）並導致事業停擺後，首度重返大銀幕。

然而，電影評價呈現明顯兩極化走向，在爛番茄影評網站上的初期專業評分僅約7%，屬於「巨爛」水準；院線觀眾反應則分歧不一。另據《滾石》雜誌報導，曾於紐約參與《梅蘭妮亞》拍攝的工作人員中，約有三分之二要求不具名列入片尾名單，也為這部話題之作再添爭議色彩。

