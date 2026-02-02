自由電子報
娛樂 最新消息

血統藏不住！布魯克林夫妻IG被抓包「複製貼上貝克漢夫婦」

布魯克林（左）和老婆的照片，被網友發現「神複製」老爸大衛貝克漢照片。（翻攝自IG，合成圖）布魯克林（左）和老婆的照片，被網友發現「神複製」老爸大衛貝克漢照片。（翻攝自IG，合成圖）

〔娛樂頻道／綜合報導〕英國名人大衛貝克漢的長子、布魯克林（Brooklyn Peltz Beckham）和佩茲（Nicola Peltz Beckham）近來的社群動態，正悄悄成為歐美娛樂圈的「大家來找碴」。

布魯克林日前才因一篇態度強硬的IG聲明，和父母之間醞釀一年的家族裂痕攤在陽光下，之後隨即攜手妻子飛往加州度假，強調想過「低調又私密的生活」。

只是，兩人接連釋出的甜蜜日常，卻讓外界越看越眼熟，發現怎麼每一幕，都好像在哪裡看過？不少網友忍不住直呼，這根本是「年輕版大衛貝克漢與老婆維多利亞的社群再現」。

布魯克林（左）和老婆的照片和老爸大衛貝克漢夫婦照有不少相似處。（翻攝自IG，合成圖）布魯克林（左）和老婆的照片和老爸大衛貝克漢夫婦照有不少相似處。（翻攝自IG，合成圖）

從燭光晚餐的親吻照、餐桌旁的情侶自拍，到布魯克林端著紅酒、妮可身穿黑色削肩禮服的畫面，全都精準踩在貝克漢夫妻多年來的「IG美學」，構圖、氛圍、甚至神情，都像是直接對照父母過去的貼文。

更巧的是，布魯克林最近分享的紅酒照，也被眼尖網友點出「父子同步」。老爸大衛多年來對頂級紅酒情有獨鍾，布魯克林這回桌上出現的酒款，更是罕見到讓酒迷倒抽一口氣，瞬間被解讀成「品味遺傳論」再添一筆佐證。

最讓人會心一笑的，還有布魯克林突然被發現「迷上園藝」，度假飯店裡的花園、燈串、拱門，拍得津津有味，立刻讓人聯想到大衛貝克漢在英國鄉間莊園勤奮種菜、分享收成的模樣。網友笑說：「原來連園藝魂都會遺傳。」

點圖放大
點圖放大

