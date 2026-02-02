《單身即地獄5》李省勳被挖「疑多次出軌約砲」 本人反應曝

李省勳在《單身即地獄5》對崔美娜秀情有獨鍾。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓綜《單身即地獄》第五季開播沒多久，島外率先炸鍋！近日男成員李省勳遭網友起底，曾與TikTok百萬網紅Hena Yang交往，但疑多次約砲出軌，被指是「感情慣犯」，李省勳隨後在社群親自回應。

風波源頭來自TikTok影片，創作者轉述網紅Kevin Ninh「2025 約會年終回顧」，對方提到曾和《單身即地獄》的某位男嘉賓外出見面，卻直言氣氛「哪裡怪怪的」，感覺不像認真約會，反而更像在蒐集話題、接觸流量。

請繼續往下閱讀...

沒多久，第2集登場的李省勳就被點名最多。不過他很快在社群否認「約會」說法，強調雙方只是一般會面，並直指內容被過度解讀。

李省勳在社群否認自己在感情上有不忠。（翻攝自X）

《單身即地獄5》播出後，李省勳背景被全面挖掘。他在節目中自介定居紐約，笑稱自己「講韓文很可愛，講英文就變得比較狠」，理想型是貓系、真誠又善良的對象，對主動追愛毫不排斥，形象原本走一個率直派。

但網友發現，他過去早就是社群熟面孔，除了與網紅Hena Yang交往，甚至出現「交往期間疑似不忠」的指控；李省勳否認出軌、劈腿，表示一切純屬謠言，不過發布貼文的社群已消失。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法