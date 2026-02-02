自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《單身即地獄5》李省勳被挖「疑多次出軌約砲」 本人反應曝

李省勳在《單身即地獄5》對崔美娜秀情有獨鍾。（翻攝自Netflix）李省勳在《單身即地獄5》對崔美娜秀情有獨鍾。（翻攝自Netflix）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓綜《單身即地獄》第五季開播沒多久，島外率先炸鍋！近日男成員李省勳遭網友起底，曾與TikTok百萬網紅Hena Yang交往，但疑多次約砲出軌，被指是「感情慣犯」，李省勳隨後在社群親自回應。

風波源頭來自TikTok影片，創作者轉述網紅Kevin Ninh「2025 約會年終回顧」，對方提到曾和《單身即地獄》的某位男嘉賓外出見面，卻直言氣氛「哪裡怪怪的」，感覺不像認真約會，反而更像在蒐集話題、接觸流量。

沒多久，第2集登場的李省勳就被點名最多。不過他很快在社群否認「約會」說法，強調雙方只是一般會面，並直指內容被過度解讀。

李省勳在社群否認自己在感情上有不忠。（翻攝自X）李省勳在社群否認自己在感情上有不忠。（翻攝自X）

《單身即地獄5》播出後，李省勳背景被全面挖掘。他在節目中自介定居紐約，笑稱自己「講韓文很可愛，講英文就變得比較狠」，理想型是貓系、真誠又善良的對象，對主動追愛毫不排斥，形象原本走一個率直派。

但網友發現，他過去早就是社群熟面孔，除了與網紅Hena Yang交往，甚至出現「交往期間疑似不忠」的指控；李省勳否認出軌、劈腿，表示一切純屬謠言，不過發布貼文的社群已消失。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中