不只是王子！威廉首訪沙國會王儲 成英國外交秘密武器

英國威廉王儲（左起）、沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德、英王查爾斯三世。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國皇室今年替威廉王儲擬定了許多活動，讓他驛馬星大動。身為威爾斯親王，威廉對中東地區的外交其實具備相當手腕。2018年局勢高度緊張之際，他就曾訪問以色列與被佔領的巴勒斯坦領土，並聽取雙方意見。接下來，對英國皇室最重要的，就是威廉王儲將於2月9日首度訪問沙烏地阿拉伯，擔任英國「軟實力外交」的角色。

威廉此次出訪，將進行2天的官方外交行程，其中包括與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Crown Prince Mohammed bin Salman）會面，討論貿易、能源、投資、安全合作等議題，也為兩國明年迎來「建交百年紀念」熱身。

請繼續往下閱讀...

威廉王儲擔任英國「軟實力外交」的角色。（路透）

威廉愈來愈擅長與意見分歧的各國領導人進行雙邊會談，因為他深知為了英國利益，他必須扮演好自己的角色。這也證明他已經是一位政治家，能夠在外交中默默搭起橋樑，並利用自身「可信」、「穩重」特質，低調卻高效的在國際舞台上活躍。

威廉王儲（左）今年夏季會前往美國與川普會面並紀念美國獨立250週年。（法新社）

身為「英國外交秘密武器」威廉十分重視自己身上的任務，今年他除了與穆罕默德見面外，夏季也將前往美國參加獨立250週年紀念，並與總統川普見面；秋季則計畫訪問印度，表彰他獲得的環保獎「地球衛士獎」。值得注意的是，此番沙烏地阿拉伯之行，是他今年唯一一次應政府要求安排的出行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法