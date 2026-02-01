自由電子報
娛樂 星座

命理老師提醒 農曆春節一動作堅持7天旺整年

許多人會趁著農曆春節做些討吉兆的事情。（資料照，記者羅國嘉攝）許多人會趁著農曆春節做些討吉兆的事情。（資料照，記者羅國嘉攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕許多人相信，農曆春節年節前家裡來次大掃除，可以將舊的一年積累的霉氣去除；新的一年安好太歲、點好光明燈都能為接下來的一年帶來好兆頭。命理專家毛衣老師近日在社群分享一招簡單開運法，指出只要「開燈」就能帶來好運氣。

毛衣老師指出，命理中有「照虛耗」一說，「虛耗」就是指能量、財利、運勢被無形消耗，卻換不到實質成果。也就是說，明明很努力，投入許多精力，但卻一無所獲。雖然表面看起來風光，其實卻沒什麼實際收穫。因此她建議除夕夜當天就將家裡、辦公室所有燈具打開，一路從除夕開燈到大年初五，替空虛的氣場補充能量。初六天亮後，就可以關閉部分燈具，但玄關、客廳兩處一定要開著燈。

她解釋，玄關跟客廳的燈被稱為「旺宅長明燈」，開著是為了替住家保持好氣場，替新的一年打好基礎。至於臥室，毛衣老師則認為別開大燈，留夜燈即可。臥室登太亮，除了容易影響睡眠之外，從命理角度臥室氣態亮對健康也有所影響。

此說法一出，有些人提出質疑，認為耗電又沒有必要。不過民俗信仰這件事見仁見智，全都要看個人是否相信。


☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

