太閃了！運動部長李洋賀王齊麟結婚加碼深情相望女友 全網坐等喜訊

李洋（左起）和王齊麟手比愛心，陳詩媛則和Susan比出愛心。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕30歲就當上運動部長的李洋，過去曾和最佳拍檔王齊麟兩度拿下奧運羽球金牌，去年12月他去參加王齊麟和「十元」陳詩媛的喜宴，今（1日）則再次於社群表達祝福之意，網友的注意焦點卻在於，李洋發文加碼附上好幾張他和女友Susan的甜蜜合照，其中一張兩人深情相望，更讓網友讚嘆超幸福，紛紛留言，希望早日傳出兩人的喜訊。

李洋（右）和女友Susan愛情長跑多年。（翻攝自臉書）

李洋分享他和女友Susan去參加王齊麟、陳詩媛的婚禮合照，有趣的是，當時是他和王齊麟一起比出愛心，女友則和陳詩媛比愛心，畢竟王齊麟曾是李洋球場上的大寶貝，兩人的關係和王齊麟夫婦關係一樣重要。李洋感性談到：「齊麟，總是像個大哥哥照顧身旁的所有朋友，也像個童心未泯的孩子帶給大家歡樂，未來就交給十元來制服你了。」並提到婚宴當天王齊麟在台上差點落淚，害他也差點跟著流淚。

李洋（右）和女友Susan深情相望，網友期待兩人好事近。（翻攝自臉書）

和Susan愛情長跑多年，李洋常被周遭好友關心何時換他好事近？今天也有眾多網友留言：「期待聽到李洋部長的好消息。」也有網友告訴李洋，特別喜歡他分享的那張和女友深情互看照片。

