離婚後首談孩子！T-ara芝妍前夫黃載均罕吐心聲

韓國女團T-ara成員芝妍（左）2022年與棒球球星黃載均結婚。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕韓國女團T-ara成員芝妍2022年與棒球球星黃載均結婚，無奈婚姻僅維持2年便結束。近日黃載均正式從球壇引退，結束了長達30年的運動員生涯，他表示之後對擔任球賽球評相當感興趣，上節目時也罕見提到：很喜歡小孩。

芝妍與黃載均於2024年11月離婚，跌破外界眼鏡，婚姻僅維持2年。（翻攝自IG）

芝妍與黃載均於2024年11月離婚，跌破外界眼鏡，近日黃載均上MBC綜藝節目《全知干預視角》時，公開了自己退休後的日常生活。他說自己雖然引退了，但心中還是存在遺憾，他心裡還是喜歡棒球，隨著年紀增長，黃載均坦言：「成績開始不是那麼好，我就開始思考是不是差不多（該退休）了」。令人想不到的是，黃載均也罕見在節目中表紹自己很喜歡孩子，看到身邊的親戚朋友成家生子，他也多次生出想要孩子的念頭，他更說：如果將來自己有了兒子，也會希望兒子學棒球。

請繼續往下閱讀...

韓國棒球球星黃載均在節目中透露自己很喜歡孩子，也想要孩子。（翻攝自X）

退休之後的黃載均，希望自己仍然能從事與棒球相關的工作，也大方說自己非常喜愛時尚，希望能夠打造個人服裝品牌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法