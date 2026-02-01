拍到崩潰！簡嫚書18次NG撐完《世紀血案》 台詞多到爆

《世紀血案》今舉辦殺青宴，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕時代懸疑台片《世紀血案》今（1）舉辦殺青宴，該片以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過簡嫚書飾演的女記者追查真相，呈現人們在巨大時代背景下的選擇、恐懼與堅持。

簡嫚書直說，這是演過最痛苦的一個角色。（記者潘少棠攝）

簡嫚書直說，這是演過最痛苦的一個角色，「第一次遇到台詞多到背不完的戲」；為應付密集又精準的對白，她甚至把對手演員的台詞錄下來當Podcast聽，但有場戲整整拍了18個take，讓她當場崩潰。

簡嫚書透露，有場戲整整拍了18個take，讓她當場崩潰。（記者潘少棠攝）

簡嫚書分享，有場接到「媽媽離世」的電話戲，情感不難進入，難的是「不能演太多，又不能完全沒有」，細微層次拉扯到極限。她也提到，為角色做田調時，不斷思考一件事：「如果年輕世代從來不知道這些事，沒有重啟調查，會不會就這樣活在沒有真相的時代？」

楊小黎挑戰「懷孕8個月」的關鍵孕婦角色。（記者潘少棠攝）

楊小黎挑戰「懷孕8個月」的關鍵孕婦角色，拍攝期間不只肚子重、脹奶不適，下樓梯時不自覺「自動大外八」，還被導演提醒：「可以走漂亮一點嗎？」

至於為何角色非得是孕婦？楊小黎說：「因為她有行動力，行為俐落，也有腦袋。」還打趣說與簡嫚書的角色關係像福爾摩斯與華生，永遠在對方最需要的時候出現，推著她走向最不容易的那條路。

