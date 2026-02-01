自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

拍到崩潰！簡嫚書18次NG撐完《世紀血案》 台詞多到爆

《世紀血案》今舉辦殺青宴，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（記者潘少棠攝）《世紀血案》今舉辦殺青宴，左起楊小黎、李千娜、寇世勳、簡嫚書、夏騰宏。（記者潘少棠攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕時代懸疑台片《世紀血案》今（1）舉辦殺青宴，該片以懸而未解的「林家血案」為主軸，透過簡嫚書飾演的女記者追查真相，呈現人們在巨大時代背景下的選擇、恐懼與堅持。

簡嫚書直說，這是演過最痛苦的一個角色。（記者潘少棠攝）簡嫚書直說，這是演過最痛苦的一個角色。（記者潘少棠攝）

簡嫚書直說，這是演過最痛苦的一個角色，「第一次遇到台詞多到背不完的戲」；為應付密集又精準的對白，她甚至把對手演員的台詞錄下來當Podcast聽，但有場戲整整拍了18個take，讓她當場崩潰。

簡嫚書透露，有場戲整整拍了18個take，讓她當場崩潰。（記者潘少棠攝）簡嫚書透露，有場戲整整拍了18個take，讓她當場崩潰。（記者潘少棠攝）

簡嫚書分享，有場接到「媽媽離世」的電話戲，情感不難進入，難的是「不能演太多，又不能完全沒有」，細微層次拉扯到極限。她也提到，為角色做田調時，不斷思考一件事：「如果年輕世代從來不知道這些事，沒有重啟調查，會不會就這樣活在沒有真相的時代？」

楊小黎挑戰「懷孕8個月」的關鍵孕婦角色。（記者潘少棠攝）楊小黎挑戰「懷孕8個月」的關鍵孕婦角色。（記者潘少棠攝）

楊小黎挑戰「懷孕8個月」的關鍵孕婦角色，拍攝期間不只肚子重、脹奶不適，下樓梯時不自覺「自動大外八」，還被導演提醒：「可以走漂亮一點嗎？」

至於為何角色非得是孕婦？楊小黎說：「因為她有行動力，行為俐落，也有腦袋。」還打趣說與簡嫚書的角色關係像福爾摩斯與華生，永遠在對方最需要的時候出現，推著她走向最不容易的那條路。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中