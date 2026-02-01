自由電子報
娛樂 最新消息

（影）才開幕就倒？百萬YTR儒哥生魚片店突關門 真相大翻轉

百萬YTR儒哥因為喜愛美食，乾脆開了一家日料店。（翻攝自IG）百萬YTR儒哥因為喜愛美食，乾脆開了一家日料店。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕百萬YouTuber儒哥是高雄在地網紅，他曾斥資1500萬經營抓娃娃機店「青菜樂園」。1月30日儒哥右在新堀江商圈的生魚片日料店開幕，名為「魚玥亭」，最強話題就是生魚片平均一1片只要9元，主打就是一個好吃又便宜。不過店開了沒幾天，竟然關店了？！

儒哥的「魚玥亭」1月30日開幕，今天卻驚傳關門。（翻攝自IG）儒哥的「魚玥亭」1月30日開幕，今天卻驚傳關門。（翻攝自IG）

儒哥親自出面解釋，關店原因是「粉絲大力支持」，所以如果先關店兩天補貨並整理庫存。他更笑著說「各位對生魚片的熱愛，快把我們店裡的魚快吃絕種了」，為此關店兩天更宣部2月3日會再開店營業。

儒哥開的日料店主打高CP值、項目豐富、產品齊全。（翻攝自IG）儒哥開的日料店主打高CP值、項目豐富、產品齊全。（翻攝自IG）

因為自己喜歡吃生魚片，所以乾脆開了一家店的儒哥透露，自己曾經跑到東港大啖海鮮，覺得總是要跑到大老遠去品嘗美食太麻煩，乾脆自己在高雄開一間店，主打高CP值、項目豐富、產品齊全。為了介紹新店他還請到日籍網紅Mana到店裡試試看口味是不是跟日本一樣棒。

在 Instagram 查看這則貼文

漁玥亭（@yueting_82）分享的貼文

