珍妮佛蘿培茲傳出姐弟戀 對象是小11歲的英國男星

〔記者陳慧玲／綜合報導〕56歲「翹臀珍」珍妮佛蘿培茲，去年2月和班艾佛列克離婚，現在傳出和小她11歲的英國男星布雷特戈德斯坦相戀，他還去賭城看她駐場表演，不過知情人士透露，女方對這段姐弟戀想低調，男方卻很想公開，但為了尊重珍妮佛，也只好「偷偷的愛」。

珍妮佛蘿培茲傳出緋聞，對象是一起演出電影新片《辦公室戀情》的布雷特戈德斯坦，傳言兩人私下關係親密，其實早在去年就傳出雙方的緋聞，如今緋聞再次升溫，外界認為兩人之間可能正在發展姐弟戀情。知情人士透露：「這是遠距離戀愛，他來洛杉磯工作的時候，他們就會見面。」

有網友在社群媒體上分享了一張照片，據稱是布雷特在珍妮佛於拉斯維加斯凱撒宮《Up All Night》駐場演出期間，特別前往欣賞的照片，這進一步加深外界對兩人戀情的猜測。知情人士透露：「目前，她只想保持低調，還沒有準備好公開她和布雷特的關係，或者說，她現在還沒準備好公開和任何人的關係，所以他們只是秘密見面約會。」

據了解，布雷特原本希望他和珍妮佛的戀情能更加公開，但知情人士直言：「這對布雷特來說有點難，他很想高調炫耀他們萌芽的戀情，但他完全尊重蘿培茲的意願，只能偷偷摸摸的愛，讓她開心。」

