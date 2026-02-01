自由電子報
娛樂 電視

建中滑板男神紅到新加坡！肌肉萎縮下階梯甩尾 奪青年賽亞軍驚艷全場

〔記者傅茗渝／台北報導〕公視推出全新系列節目《極樂世界之好好出門》，由金鐘常客陳傳惠製作人耗時兩年打造，真實記錄14位身障者如何透過輪椅的高度、視障的視野，克服不便並創造出意想不到的生命奇遇。

好好出門特映會大合照。（公視提供）好好出門特映會大合照。（公視提供）

首集主角「凱哥」莊富凱，雖是日常生活需助理協助的腦性麻痺患者，但只要一坐上電動輪椅，他就是行程滿檔、熱愛演唱會與滑水的「極致E人」。凱哥心中有個潛水夢，過去卻因手指蜷曲無法自行做壓力平衡，屢遭潛水店家拒絕。

第一集主角莊富凱不懼腦麻遠征綠島潛水，透過節目終於排除阻礙實現與魚、海龜同游的夢想。（公視提供）第一集主角莊富凱不懼腦麻遠征綠島潛水，透過節目終於排除阻礙實現與魚、海龜同游的夢想。（公視提供）

這次在節目組協力下，他直奔綠島挑戰深潛，面對未知的風險，凱哥豁達表示：「我現在不去就沒有機會！」更直言就算發生意外也沒關係，因為當下的他是快樂的。這份對生命的熱愛與勇氣，將讓觀眾重新定義什麼是「行動力」。

第二集主角顧文凱不畏運動感覺神經病變自學滑板，並奪下新加坡青年滾球第二名。公視提供）第二集主角顧文凱不畏運動感覺神經病變自學滑板，並奪下新加坡青年滾球第二名。公視提供）

第二集主角顧文凱同樣令人震撼。罹患先天性運動感覺神經病變、四肢肌肉萎縮的他，曾榮獲總統教育獎，目前更是新加坡國立大學財經系的高材生。顧文凱不僅會下階梯、甩尾玩滑板，更在出國後精進地板滾球，奪得新加坡青年賽亞軍。

節目中特別記錄了顧文凱與摯友難忘的高中畢旅，也呈現出家人的支持，他的父親親自利用3D列印技術，為他量身打造運動輔具，成為他探索世界的強大後盾。

左起運動部適應運動司司長林佩君、《極樂世界之好好出門》主角顧文凱、莊富凱，和公視副總經理陳昀利。（公視提供）左起運動部適應運動司司長林佩君、《極樂世界之好好出門》主角顧文凱、莊富凱，和公視副總經理陳昀利。（公視提供）

製作人陳傳惠深耕身障節目多年，她感性分享，身障者在移動甚至穿衣都比一般人花費更多時間，但也因此展現出驚人的「生活智慧」與不同面向的能力。公視副總經理陳昀利也強調，提升大眾對身心障礙觀念與權益的理解，是公視始終堅持的使命。2月7日起，每週六下午4點公視播出，YouTube 頻道《公視點點愛》、《公視+》影音串流平台同步上架。

