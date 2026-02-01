頑童唱進台中！首場驚爆「斷電」驚魂 瘦子耍帥破功

頑童首次站上台中洲際棒球場，難掩緊張心情。（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台中報導〕「嘻哈天團」頑童MJ116首次唱進台中洲際棒球場，昨晚首場三人都很緊繃，瘦子自嘲「失算」，「本來打算先帥死大家」，沒想到一登台反而被觀眾帥到，大淵也招認自己吃螺絲，下台已先罰跪，小春則是直到演出結束後仍腦袋空白。

頑童站上敞篷跑車繞場，場面嗨翻。（本色音樂提供）

頑童「OGS」演唱會第一次移師戶外體育場舉辦，兩天下來5萬張門票秒殺，昨晚演出結束後受訪，三人表示真的有被現場的人數嚇到，瘦子坦承：「我原本想說自認見過世面，瞬間變成鄉巴佬。」直到唱完《幹大事》、第一個talking結束後，有跟歌迷相處到，心情才放鬆一些。

他們還提到上台前有一些奇怪的徵兆，先是無預警斷電，開演前又被二度通知要延後五分鐘登台，瘦子直呼：「我心想糟了，死定了，負能量就上來，抖了兩下。」大淵、小春也難掩緊張，演出時發生卡詞狀況，小春解釋：「太冷，耳機聲音忽大忽小，場地太大還沒征服。」

頑童站上敞篷跑車繞場，場面嗨翻。（本色音樂提供）

他們這次砸下1.5億製作費，舞台規模是台北小巨蛋的3倍大，鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓歌迷嗨翻，現場氣氛非常熱烈，大淵搞笑說：「我一上去先開空調，把暖氣打開。」至於這次唱完大場地，以後會不會無法回到「室內」？頑童也打趣：「我們能屈能伸啦，去室內比較溫暖一點。」

頑童六月再轟高雄巨蛋。（本色音樂提供）

繼台北小巨蛋7場完售、台中洲際棒球場連開兩場後，他們六月將南下高雄巨蛋熱唱4場，希望還是能設計「繞場」喬段，靠近每一個角落的觀眾，至於何時登上台北大巨蛋？瘦子在喊話「必須拿下」，雖然還沒有確定，但心裡有這個目標，但又笑稱開了這麼多場，擔心歌迷已經被「榨乾」。

頑童一連兩晚在台中熱唱。（本色音樂提供）

日前彩排時，有周圍住戶反應聲音太大，頑童也表示：「我們菜啦，第一次在這個場地，很多東西要重複去測試，對於周邊的鄰居抱歉，先說對不起，希望不要再生我們的氣，我們明天唱完就走了，短期內不會再回來。」

