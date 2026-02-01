71歲沈文程竟載到交通部長！搶頭香行程曝光

沈文程擔任「高齡換照新制」代言人。（大大娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕71歲「雙金歌王」沈文程近期擔任「高齡換照新制」代言人，全台跑透透積極宣導政策。日前台北記者會上，他更親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，一登場便瀟灑開金口，唱起經典曲《五月十一彼下埔》揭開序幕，巧妙呼應新制將於5月1日正式上路。

首度被全台性的官方活動欽點擔任代言人，沈文程直呼感到「無限光榮！」，更笑稱自己是「模範生」，將一馬當先搶頭香去換照，希望用實際行動帶頭示範，鼓勵民眾正確理解並配合新制。

沈文程載交通部長陳世凱進場。（大大娛樂提供）

除了高齡換照宣導，沈文程長年投入公益不遺餘力，也已連續四年擔任消防署消防大使，持續為公共安全奔走，日前更獲消防署署長公開表揚，肯定他多年來對消防體系與相關宣導工作的支持與付出，公益形象深植人心。

沈文程五月將開唱。（大大娛樂提供）

而《五月十一彼下埔》也在網路上以嶄新形式掀起話題，近日「A4不想上班」頻道運用AI技術探索音樂，以「把悲傷留給過去，把熱血留給這首！」為號召，將這首台語金曲改編成90年代黃金時期 J-Rock 風格，整體聽感宛如棒球比賽九局下半逆轉勝的背景音樂，充滿汗水與淚水，成功替經典注入全新生命。

這支AI翻唱作品也讓沈文程本人刮目相看，他笑說沒想到自己的歌曲能被翻玩得如此熱血又有味道，若未來有機會，想找這老外來演唱會同台合唱這首歌，激盪出跨文化、跨世代的音樂火花。

沈文程五月將開唱。（大大娛樂提供）

沈文程的「國際沈文程日」系列演唱會至今已邁入第四年。今年演唱會主題定名為《小琉球情歌演唱會》，他也特別向粉絲澄清提醒：「地點不是在小琉球喔，大家千萬不要跑錯地方！」原來是因為他特別為小琉球創作了一首歌曲，並以此作為今年演唱會的主題發想。

《國際沈文程日—小琉球情歌演唱會》將於5月9日在台北國際會議中心、5月16日在台中中興大學惠蓀堂登場，購票可洽「年代售票」官網。

