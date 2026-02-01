自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

71歲沈文程竟載到交通部長！搶頭香行程曝光

沈文程擔任「高齡換照新制」代言人。（大大娛樂提供）沈文程擔任「高齡換照新制」代言人。（大大娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕71歲「雙金歌王」沈文程近期擔任「高齡換照新制」代言人，全台跑透透積極宣導政策。日前台北記者會上，他更親自開車載著交通部長陳世凱帥氣進場，一登場便瀟灑開金口，唱起經典曲《五月十一彼下埔》揭開序幕，巧妙呼應新制將於5月1日正式上路。

首度被全台性的官方活動欽點擔任代言人，沈文程直呼感到「無限光榮！」，更笑稱自己是「模範生」，將一馬當先搶頭香去換照，希望用實際行動帶頭示範，鼓勵民眾正確理解並配合新制。

沈文程載交通部長陳世凱進場。（大大娛樂提供）沈文程載交通部長陳世凱進場。（大大娛樂提供）

除了高齡換照宣導，沈文程長年投入公益不遺餘力，也已連續四年擔任消防署消防大使，持續為公共安全奔走，日前更獲消防署署長公開表揚，肯定他多年來對消防體系與相關宣導工作的支持與付出，公益形象深植人心。

沈文程五月將開唱。（大大娛樂提供）沈文程五月將開唱。（大大娛樂提供）

而《五月十一彼下埔》也在網路上以嶄新形式掀起話題，近日「A4不想上班」頻道運用AI技術探索音樂，以「把悲傷留給過去，把熱血留給這首！」為號召，將這首台語金曲改編成90年代黃金時期 J-Rock 風格，整體聽感宛如棒球比賽九局下半逆轉勝的背景音樂，充滿汗水與淚水，成功替經典注入全新生命。

這支AI翻唱作品也讓沈文程本人刮目相看，他笑說沒想到自己的歌曲能被翻玩得如此熱血又有味道，若未來有機會，想找這老外來演唱會同台合唱這首歌，激盪出跨文化、跨世代的音樂火花。

沈文程五月將開唱。（大大娛樂提供）沈文程五月將開唱。（大大娛樂提供）

沈文程的「國際沈文程日」系列演唱會至今已邁入第四年。今年演唱會主題定名為《小琉球情歌演唱會》，他也特別向粉絲澄清提醒：「地點不是在小琉球喔，大家千萬不要跑錯地方！」原來是因為他特別為小琉球創作了一首歌曲，並以此作為今年演唱會的主題發想。

《國際沈文程日—小琉球情歌演唱會》將於5月9日在台北國際會議中心、5月16日在台中中興大學惠蓀堂登場，購票可洽「年代售票」官網

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中