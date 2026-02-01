自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

温昇豪遭客當眾質疑「菜酸酸的」 臉僵現場畫面流出

《客家廚房2》最後營業日人潮擠爆餐廳。（客家電視台提供）《客家廚房2》最後營業日人潮擠爆餐廳。（客家電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》進入收官倒數！本週節目祭出震撼彈，邀請韓國人氣女團QWER的成員Magenta驚喜現身，自封「Magenta主廚」的她，一進廚房就以元氣滿滿的應援節奏，讓貨櫃餐廳瞬間活力四射。

QWER成員Magenta與李元日一起在廚房打拼。（客家電視台提供）QWER成員Magenta與李元日一起在廚房打拼。（客家電視台提供）

Magenta的加入雖然讓疲勞的團隊精神一振，但她過於旺盛的精力和誇張動作，卻讓忙著趕出餐的主廚李元日差點招架不住。在料理現場，李元日一邊忙著鍋鏟，一邊對著精力過剩的Magenta露出無奈苦笑，最後忍不住大喊：「夠了，真的夠了！」

QWER成員Chodan成為外場最佳助攻。（客家電視台提供）QWER成員Chodan成為外場最佳助攻。（客家電視台提供）

負責外場的温昇豪在服務過程中，意外遭遇客人的直接挑戰，指著盤中的經典客家風味質疑：「福菜為什麼是酸的？」。面對客人對傳統風味的誤解與口味質疑，原本就忙碌的外場氣氛瞬間降至冰點。温昇豪將展現何種專業救援，化解這場「味覺危機」，成為本集最令人捏冷汗的懸念。

陳庭妮與利特充滿活力攬客。（客家電視台提供）陳庭妮與利特充滿活力攬客。（客家電視台提供）

想要鎖定這場台韓廚藝大賽的精彩收官，觀眾可透過多個平台追蹤，每週日晚間8點於客家電視與韓國TVING全球首播；緊接著晚間9點在LINE TV正式上線；晚間10點則由中天綜合台播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中