温昇豪遭客當眾質疑「菜酸酸的」 臉僵現場畫面流出

《客家廚房2》最後營業日人潮擠爆餐廳。（客家電視台提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台韓合製實境綜藝《廚師的迫降：客家廚房2》進入收官倒數！本週節目祭出震撼彈，邀請韓國人氣女團QWER的成員Magenta驚喜現身，自封「Magenta主廚」的她，一進廚房就以元氣滿滿的應援節奏，讓貨櫃餐廳瞬間活力四射。

QWER成員Magenta與李元日一起在廚房打拼。（客家電視台提供）

Magenta的加入雖然讓疲勞的團隊精神一振，但她過於旺盛的精力和誇張動作，卻讓忙著趕出餐的主廚李元日差點招架不住。在料理現場，李元日一邊忙著鍋鏟，一邊對著精力過剩的Magenta露出無奈苦笑，最後忍不住大喊：「夠了，真的夠了！」

QWER成員Chodan成為外場最佳助攻。（客家電視台提供）

負責外場的温昇豪在服務過程中，意外遭遇客人的直接挑戰，指著盤中的經典客家風味質疑：「福菜為什麼是酸的？」。面對客人對傳統風味的誤解與口味質疑，原本就忙碌的外場氣氛瞬間降至冰點。温昇豪將展現何種專業救援，化解這場「味覺危機」，成為本集最令人捏冷汗的懸念。

陳庭妮與利特充滿活力攬客。（客家電視台提供）

想要鎖定這場台韓廚藝大賽的精彩收官，觀眾可透過多個平台追蹤，每週日晚間8點於客家電視與韓國TVING全球首播；緊接著晚間9點在LINE TV正式上線；晚間10點則由中天綜合台播出。

