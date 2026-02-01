75歲劉曉慶槓上37歲周揚青 犀利開嗆：眼睛整得再大也看不清渣男

劉曉慶在節目裡犀利開嗆，強調運動很重要。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕75歲的劉曉慶，曾因《芙蓉鎮》、《原野》獲得中國金雞獎、百花獎影后，另外主演電視劇《武則天》也創下高收視紀錄，最近她槓上37歲的周揚青，兩人在節目裡針鋒相對，劉曉慶還虧周揚青，強調運動非常重要，並虧說：「不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男。」

周揚青在脫口秀節目裡提到，自己10年前就承認過自己整容，當時身邊好友都不理解，還唸她為什麼要說出來，她帥氣說：「整過容不說，難道以為別人看不出來？」還霸氣說，不打針怎麼整容？難道打羽毛球嗎？

周揚青大方承認，很久以前就坦言自己有整容。（翻攝自微博）

節目裡周揚青強調自己整容不值得學習，接著說劉曉慶不吃這套，70多歲還在談戀愛，「每天爬山跑步打羽毛球，皮膚狀態根本看不出來70多歲，不知道她怎麼保養的，她也不說。」

劉曉慶則嗆聲回應周揚青，強調打羽毛球就是比整容管用，還說：「我反對妳這麼詆毀體育運動，運動是生命之本，妳一定要加強鍛鍊。」還虧周揚青：「不然眼睛整得再大，也看不清楚渣男。」直白內容逗笑全場觀眾。

