貝克漢長子開撕老爸沒在怕 愛妻每月零用錢超3千萬台幣

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國前「足球金童」貝克漢長子布魯克林（Brooklyn Beckham）和父母撕破臉，不但瘋爆父母的私料，還指貝克漢夫妻為了塑造「完美家庭」形象，讓布魯克林長期承受過度公眾壓力。不過，布魯克林能這麼有底氣，全都拜妻子妮可拉佩茲（Nicola Peltz）之賜，因為她財力雄厚，每個月光是零用錢就有百萬美元（約新台幣3160萬元）。

日前妮可拉和布魯克林就在社群網站曬出日常生活照，光是桌上的酒就掀起熱烈討論，因為內行人看出那一瓶酒的身價就高達14.7萬美元（約新台幣460萬元）足見兩人生活豪奢。Podcast節目《The Rest Is Entertainment》主持人瑪琳娜海德（Marina Hyde）提起布魯克林與貝克和家族決裂，當中也談到布魯克利的零用錢，她透露：據我所知，貝克漢與維多莉亞的確給布魯克林豐厚的零用錢，但也不至於誇張。瑪琳娜也指出，從零用錢金額可以看出「他們多少仍懷抱著期待，希望布魯克林能真正站穩腳步，成為獨立的人」。

妮可拉來自富豪家庭，父親尼爾森身價16億美元（約新台幣506億元），據傳聞，尼爾森曾經當面問貝克漢夫妻：「我每個月給我女兒100萬美元零用錢，你們為什麼不這樣做？」但此說法已遭到妮可拉否認。

雖然布魯克林據說婚前簽下條件嚴苛的協議，如離婚將拿不到一分佩茲家的財產。但他目前婚姻美滿，小倆口住在1600萬美元的比佛利山豪宅，內有私人影院、健身房與SPA。兩人常現身Nobu、Hayato、Osteria Mozza等名店，近日還在IG曬出私人晚宴與豪奢菜色，其中一瓶伊更堡（Château d’Yquem）紅酒市價高達14.7萬美元。

旅遊更是日常。從小就在各自父母庇蔭下衣食無缺的夫妻倆，生活無虞，但外界認為，真正撐起這段豪奢人生的，是妮可拉背後的億萬家族。

