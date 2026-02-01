自由電子報
娛樂 日韓

JISOO快閃店未經授權？韓方、台灣主辦聲明一次看

《HELLO KITTY &amp; JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》主視覺。（網銀國際影視提供）《HELLO KITTY & JISOO POP-UP STORE in TAIPEI》主視覺。（網銀國際影視提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團BLACKPINK成員JISOO近期推出「HELLO KITTY & JISOO」聯名企劃，在韓國掀起熱潮。近期台灣主辦單位發布新聞稿，宣布快閃店將移師台灣，於2月6日在松山文創園區登場，結果JISOO所屬的公司「BLISSOO」卻發聲明打臉，稱未授權，引發爭議。

JISOO公司發出聲明，表示除了韓國之外，其他地方的快閃店都沒有授權。（翻攝自WEVERSE）JISOO公司發出聲明，表示除了韓國之外，其他地方的快閃店都沒有授權。（翻攝自WEVERSE）

「BLISSOO」今天上午發出公告，除了Kream主辦的快閃活動外，並未授權、未主辦及未參與任何其他官方快閃店或相關活動，強調未經過公司事前協商或正式授權。

台灣主辦單位發聲明，強調是合法授權。（翻攝自網銀國際影視Threads）台灣主辦單位發聲明，強調是合法授權。（翻攝自網銀國際影視Threads）

對此，台灣主辦單位發出聲明，「本公司已於2025年12月22日，正式取得AIRTEC IPX就本活動及相關商品之合法授權，所有合作與執行流程皆依授權範圍進行，現場販售商品亦皆為韓國直行輸入，請大家放心。稍後韓國官方也將同步協助釐清相關資訊。」

AIRTEC IPX發出聲明，澄清沒有授權是誤解。（翻攝自IG）AIRTEC IPX發出聲明，澄清沒有授權是誤解。（翻攝自IG）

AIRTEC IPX在IG解釋，表示AIRTEC IPX為「HELLO KITTY x JISOO」聯名企劃合法授權管理單位之一，並已依授權架構，正式收到MUSE M. 授權於台灣地區規劃與執行「HELLO KITTY x JISOO POP-UP STORE in TAIPEI」快閃店活動，相關授權文件及合作流程皆合法有效。

AIRTEC IPX發出聲明，澄清沒有授權是誤解。（翻攝自IG）AIRTEC IPX發出聲明，澄清沒有授權是誤解。（翻攝自IG）

AIRTEC IPX進一步指出，近期部分公開訊息因著重於特定地區活動之主辦模式，未完整呈現不同市場間之授權結構差異，致使外界對其他地區合法授權活動產生誤解。AIRTEC IPX特此說明，台北快閃店活動係於合法授權體系下進行，並非未經授權或非官方之活動。

