車銀優捲逃稅還沒完！金宣虎「一人企劃公司」被點名 公司回應了

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「臉蛋天才」車銀優日前捲入逃漏稅風波，不料經紀公司Fantagio今（1）又被韓媒點名同門演員、最近因《愛情怎麼翻譯？》人氣暴漲的金宣虎，同樣疑似透過空殼公司逃稅，消息引發韓網熱議。

最近因《愛情怎麼翻譯？》人氣暴漲的金宣虎，同疑似透過空殼公司逃稅。（資料照，Netflix提供）

韓媒揭露，金宣虎雖然名義上隸屬Fantagio，卻另行設立一間「一人企劃公司」，結構與車銀優先前被質疑的模式高度相似：公司地址直接登記在本人住家、董事與監察人全由父母擔任，沒有外部專業經營者，也未正式登記為大眾文化藝術企劃業，被外界形容為「家族版法人」。

讓輿論炸鍋的是，消息指出，金宣虎曾固定以公司名義支付父母高額薪資，但父母隨後又將幾乎相同金額匯回本人；公司信用卡也被用於香菸、卡拉OK等日常消費，甚至連日常代步的高級休旅車，都登記在公司名下。

隨著車銀優、金宣虎接連被點名「家族法人繞道結算」，矛頭指向Fantagio。法律界直言，若經紀公司明知此類結構卻默許，甚至將簽約金直接匯入該法人，恐怕不只是藝人個人問題，而是牽涉公司層級的會計與法律風險。

對此，Fantagio出面回應，承認金宣虎確實曾設立該法人，但強調公司「實際上並未運作」，目前已著手歇業，並否認以節稅為目的，稱當初只是基於未來舞台劇與劇場發展的規劃。

