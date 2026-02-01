自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

車銀優捲逃稅還沒完！金宣虎「一人企劃公司」被點名 公司回應了

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國「臉蛋天才」車銀優日前捲入逃漏稅風波，不料經紀公司Fantagio今（1）又被韓媒點名同門演員、最近因《愛情怎麼翻譯？》人氣暴漲的金宣虎，同樣疑似透過空殼公司逃稅，消息引發韓網熱議。

最近因《愛情怎麼翻譯？》人氣暴漲的金宣虎，同疑似透過空殼公司逃稅。（資料照，Netflix提供）最近因《愛情怎麼翻譯？》人氣暴漲的金宣虎，同疑似透過空殼公司逃稅。（資料照，Netflix提供）

韓媒揭露，金宣虎雖然名義上隸屬Fantagio，卻另行設立一間「一人企劃公司」，結構與車銀優先前被質疑的模式高度相似：公司地址直接登記在本人住家、董事與監察人全由父母擔任，沒有外部專業經營者，也未正式登記為大眾文化藝術企劃業，被外界形容為「家族版法人」。

讓輿論炸鍋的是，消息指出，金宣虎曾固定以公司名義支付父母高額薪資，但父母隨後又將幾乎相同金額匯回本人；公司信用卡也被用於香菸、卡拉OK等日常消費，甚至連日常代步的高級休旅車，都登記在公司名下。

隨著車銀優、金宣虎接連被點名「家族法人繞道結算」，矛頭指向Fantagio。法律界直言，若經紀公司明知此類結構卻默許，甚至將簽約金直接匯入該法人，恐怕不只是藝人個人問題，而是牽涉公司層級的會計與法律風險。

對此，Fantagio出面回應，承認金宣虎確實曾設立該法人，但強調公司「實際上並未運作」，目前已著手歇業，並否認以節稅為目的，稱當初只是基於未來舞台劇與劇場發展的規劃。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中