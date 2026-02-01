自由電子報
娛樂 最新消息

（影音）新台幣改版！館長比中指 建議用這版遭嗆酸

「館長」陳之漢拍攝影片討論新台幣改版，因比不雅的中指手勢引發熱議。（翻攝自臉書）「館長」陳之漢拍攝影片討論新台幣改版，因比不雅的中指手勢引發熱議。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕新台幣改版去年10月23日正式啟動，央行近日在官網設專區供民眾票選，有網友分享理想「代表台灣」圖樣，台積電、霍諾德攀登101都被點名，測速照相、藝人伍佰也成為網友們狂推圖樣。

中央銀行去年啟動新台幣鈔券改版計畫，近日在官網設立「台灣之美系列鈔券面額主題票選活動專區」，提供12項面額主題供民眾票選，其中包含和諧共融、運動精神、科技創新等主題。

對此，網紅「館長」陳之漢日前公開拍攝影片，影片中他朝著鏡頭比中指，接著貼出面額8700元、印有他比中指照片的鈔票示意圖表示：「民進黨我建議改這版。」

館長公開影片後，不滿的網友紛紛開酸「啊你不是中國人？應該去拿人民幣才對」、「怎麼不說人民幣呢」、「這個幣別國名錯了」、「你比較適合人民幣」。

雖然館長比出不雅手勢，但新台幣改版的活動仍引起許多人關注，並在社群上掀起話題。有網友在Threads發文說，聽說新台幣要改版了，這邊先給一個想法，他貼出「測速照相」的圖樣，並將台幣面額改成「1200」，引發網友共鳴，其他網友留言說，「測速罰單一張3000」、「還有海龜30萬」。

除了罰款之外，也有網友將新台幣500元改成藝人伍佰的圖片，「全面推動改版五百」，更加碼放4個伍佰，形成台幣2000元。台灣民眾的超有創意想法，讓網友直呼「台灣人真的太有梗了」。

相關影片：（影片來源：飆捍臉書，如遭移除敬請見諒）

點圖放大header
點圖放大body

