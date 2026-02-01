沈玉琳荒謬事蹟再+1！女星被迫問蘇貞昌：頭髮何時長

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣早期綜藝節目為了收視率究竟有多瘋？中天綜合台《綜藝OK啦》最新一集邀請「老藝人」們集體憶當年。小鐘、馬國賢、楊繡惠等人大爆錄影辛酸史，內容不僅驚悚程度破表，更讓來賓感嘆：「如果以前有社群媒體，製作人早被炎上到死！」

小鐘錄影險送命，與狼狗搶食、真電椅電到噴髒話。（中天提供）

藝人小鐘在節目中透露，早期錄影完全沒有動保法觀念，曾被迫與狼狗比賽「搶雞腿」，「狼狗就在旁邊盯著，口水一直流，我完全沒防護，製作單位還要拍那種快被咬到的畫面，真的很可怕。」

除了與獸共舞，小鐘更控訴以前的懲罰簡直是「酷刑」。他曾被要求全身脫光，身上灑滿飼料讓雞群啄食；甚至在玩電椅懲罰時，發現椅墊下竟然直接放了「電擊棒」，讓他當場痛到大罵髒話，直呼：「那真的會死人！」

馬國賢被踢下高空彈跳。（中天提供）

馬國賢則分享為了打歌，曾被製作人要求高空彈跳，「跳下去上來還能唱，才讓你打歌。」當時他嚇到雙腿發軟，最後竟被工作人員「一腳踢下去」。他更自爆曾為了高額通告費，扮成獅子躲進真正的獅群中玩躲貓貓，因為連攝影師都不敢進去，讓他意外獲得「沒人找得到」的紀錄。

馬國弼爆料董至成曾發生直升機勾倒樹木導致繩子斷裂的驚險意外。（中天提供）

馬國弼也加碼爆料，資深藝人董至成當年錄製高空彈跳時，曾發生直升機勾倒樹木導致繩子斷裂的驚險意外。即便董至成親眼目睹繩斷現場，仍要在安全檢查後被要求完成錄影，足以見得當時綜藝節目的瘋狂程度。

楊繡惠也怕了，沈玉琳「剪繩掉鳥籠」賭命懲罰曝。（中天提供）

楊繡惠提到沈玉琳製作的節目也是心有餘悸，曾有來賓被關在吊掛天花板的鳥籠中，答錯就剪繩，完全是「賭命」錄影。何妤玟也補刀，沈玉琳曾派她去採訪政治大咖蘇貞昌與邱毅，甚至下令要她問蘇貞昌：「頭髮什麼時候長出來？」

玉琳曾派何妤玟去採訪政治大咖蘇貞昌與邱毅。（中天提供）

何妤玟無奈表示，當時在眾多政治記者面前，她真的硬著頭皮追著蘇貞昌跑，保鑣還帶領蘇貞昌閃避，場面極度荒謬，週二（3日）晚間10點在中天綜合台《綜藝OK啦》完整播出。

