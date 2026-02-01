BL男神試鏡被「戴濾鏡看」壓力爆表 入圍金鐘搞「消失」：我要站得更穩

〔記者李紹綾／台北報導〕金雲日前進棚拍攝伊林娛樂新年賀卡，回顧剛結束的2025年，連他自己都笑說「有點不可思議」。原來他去年此時曾默默許下新年願望，就是希望能入圍金鐘獎，當時還覺得說出口有點害羞，沒想到真的以BL劇《看見愛》入圍金鐘60戲劇節目最具潛力新人獎，願望成真。

金雲期許精進努力充實自己。（伊林娛樂提供）

不過，金雲坦言，入圍之後帶來的不是鬆一口氣，而是更大的壓力，「去試鏡時，會感覺大家戴著濾鏡看你，那反而讓我更緊張」。金鐘過後，金雲「消失」了一段時間，刻意減少在網路世界曝光，把時間拿來充電，狂看戲劇、電影、舞台劇，也多讀書，只希望讓自己變得更好、站得更穩。

請繼續往下閱讀...

外型上，金雲給自己來了一次新轉換，繼參加《原子少年》最後一集首次漂髮後，時隔2、3年，他再度把深色頭髮漂成金髮，笑說每天吹頭髮吹到手很酸。不少粉絲看到新造型，直呼「夢回選秀時期」，甚至敲碗希望他一直維持這個髮色。金雲也坦言自己確實感覺「比較有活力、比較有精神」，「深色頭髮留很久了，新的一年就換個髮色，當作新氣象」。

談到新年願望，金雲語氣依舊踏實，只希望能嘗試更多不同面向的角色，「這樣就很滿足了」，如果有機會，他也很想挑戰舞台劇，替自己的表演之路再開一條新支線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法