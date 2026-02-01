自由電子報
娛樂 最新消息

大咖歌后遇到詐騙！被猛噴三字經驚人發展曝光

官靈芝、林沛蕎母女首次攜手拍「反詐騙」公益廣告。（獨一無二提供）官靈芝、林沛蕎母女首次攜手拍「反詐騙」公益廣告。（獨一無二提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「金曲客語歌后」官靈芝攜手女兒、新生代創作歌手的林沛蕎投入公益拍攝反詐騙廣告，兩人應內政部警政署刑事警察局邀請演出反詐影片，提醒民眾小心防詐。

工作鮮少一起同台曝光的母女二人為了呼籲民眾防詐，接到邀請時義不容辭的表示一定要共同參與。官靈芝曾經接過通知得獎的詐騙電話，要她提供相關的身分資料供得獎核對，因為沒有參與任何活動所以第一時間就有所警覺，對方詐騙無果還反罵她三字經，甚至當天還一直傳騷擾簡訊，她笑說很少看到詐騙集團會那麼認真花時間在沒有受騙的人身上。

官靈芝、林沛蕎母女首次攜手拍「反詐騙」公益廣告。（獨一無二提供）官靈芝、林沛蕎母女首次攜手拍「反詐騙」公益廣告。（獨一無二提供）

林沛蕎則說最常遇到的是LINE被盜用後的詐騙，偽裝成朋友身分要她幫忙，但因為語氣等等太不像友人所以產生懷疑。兩人提到自己的防詐撇步是：「不貪心、不好奇」。也提醒現在詐騙手法不斷進化防不慎防，就算投票連結來自親友，也有可能是帳號被冒用，只要被要求輸入LINE密碼跟認證碼的就是詐騙，親友如果傳訊借錢，也要小心求證，以防被騙，還是有疑慮的話可以撥打165專線，由專人協助判斷。

官靈芝、林沛蕎母女首次攜手拍「反詐騙」公益廣告。（獨一無二提供）官靈芝、林沛蕎母女首次攜手拍「反詐騙」公益廣告。（獨一無二提供）

官靈芝近期與素有「亞洲流行音樂教父」之稱的鮑比達一起合作演出，雖然是在她擅長演唱的爵士領域，但因為有鮑比達的編曲與即興使爵士樂更加流行與生活化，兩人的合作也讓官靈芝大呼過癮。

林沛蕎發行第一張個人創作專輯《Chill 幻》時就入圍金曲獎，目前也持續創作為第二張專輯做籌備。

兩人對首次共同出演廣告都覺得新鮮，過往有共同演唱的經驗，卻是第一次一起參與廣告拍攝，廣告台詞中也置入簡單客語，林沛蕎提到拍攝廣告與熟悉的音樂領域不同，要留意的地方不太一樣尤其表情管理要做好，挑戰聲音表情來傳達演繹，官靈芝則有多次音樂劇的演出經驗，演起來游刃有餘。

