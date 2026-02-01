自由電子報
娛樂 最新消息

蔡淑臻認2025年表現「普普」 告別比較心魔...親吐低潮真心話

〔記者李紹綾／台北報導〕伊林娛樂旗下藝人蔡淑臻、金雲、劉樸、呂亞璇、吳文中、王靖惟日前齊聚進棚拍攝新年賀卡，一邊回顧成果豐收的過去一年，也為新的一年互相打氣，期許事業再升級。

蔡淑臻身穿Max Mara經典駝色大衣時尚優雅。（伊林娛樂提供）蔡淑臻身穿Max Mara經典駝色大衣時尚優雅。（伊林娛樂提供）

其中，蔡淑臻2025年憑電影《左撇子女孩》入圍金馬62女配角，同時也同步投入影集《村裡來了個暴走女外科2》製作與拍攝。回顧去年成績，她坦言「表現普普，但該做的都有做到」，真正感受最深的，反而是心態上的轉變。她直言，以前對自己的表現很容易放大檢視，就算嘴上說盡力就好，一旦結果不如預期，還是會陷入挫折，「但今年真的感覺自己有在進步，學會怎麼調適」。

蔡淑臻也分享，去年遇到不少「格局很大、很值得學習的人」，不論在工作或待人處事上，都讓她默默吸收成長，「看著他們，心態會跟著被打開，這其實是很大的收穫」。拍攝當天，她身穿駝色大衣入鏡，名模氣場全開，談到新年願望卻相當樸實，她說：「希望每天都可以保持愉快的心情。」笑說這件事其實一點都不簡單，但只要一點點調整，狀態就會差很多，「我也一直在學，每一天要怎麼面對自己」。

蔡淑臻、金雲、劉樸、呂亞璇、吳文中、王靖惟進棚拍攝伊林娛樂馬年新春賀卡。（伊林娛樂提供）蔡淑臻、金雲、劉樸、呂亞璇、吳文中、王靖惟進棚拍攝伊林娛樂馬年新春賀卡。（伊林娛樂提供）

蔡淑臻坦言，很多不快樂都來自比較，「我已經算很不愛比較了，但要完全做到真的很難」，不過她也悟出關鍵，只要問心無愧，就比較不容易走心。近來她更常提醒自己「這樣已經很好了」，不論是看待自己或他人，當期待降低，失落感自然也會少一點。

迎接馬年，蔡淑臻也期許自己，用更舒服、自在的狀態面對工作與生活，「活得舒適一點，其實很重要」。

點圖放大body

