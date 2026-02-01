美第一夫人紀錄片影評「巨爛」等級！觀眾進戲院看到笑

〔娛樂頻道／綜合報導〕美國第一夫人梅蘭妮亞川普的紀錄片近日在全美上映，不僅在爛番茄影評網初期影評只有7%的巨爛等級，戲院反應也呈現兩極。有些城市觀眾踴躍，影廳幾近滿座，但也有地區場次明顯冷清。以華府為例，首日最早的放映僅售出約三分之一座位，現場觀眾多為媒體記者。

紀錄片《梅蘭妮亞》評價極差。（翻攝自X）

這部名為《梅蘭妮亞》的紀錄片，聚焦她在丈夫川普重返權力核心前夕的生活點滴，帶觀眾走進川普第二次就職典禮前約 20 天的私下日常。外媒指出，在印第安納州印第安納波利斯市東北方的一家電影院，其中一個場次吸引約百名觀眾進場，10排座位坐滿8排，氣氛熱絡。

請繼續往下閱讀...

然而，這樣的盛況並非各地皆然。在美國首都華府，首場放映明顯遇冷，觀眾幾乎清一色為新聞從業人員，包括《華爾街日報》、《紐約時報》與《華盛頓郵報》等媒體。預告片播放前，甚至有記者當場詢問「是不是全場都是記者」，引來一片附和聲，僅有一名女性表示自己是陪同友人前來的普通觀眾。

有趣的是，片中最常引起笑聲的角色並非梅蘭妮亞，而是川普本人。例如川普被問及是否看過自己的勝選演說時，梅蘭妮亞淡淡回應「之後再從新聞上看」，以及川普得知將與前總統拜登一同搭車前往就職典禮時，笑稱「這趟車程會很有意思」，都讓影廳傳出低聲笑語。

外媒也指出，片中被觀眾視為關鍵畫面的橋段之一，是梅蘭妮亞在一旁觀看川普練習就職演說時，建議將原稿中的措辭改為「團結者」（unifier）。川普採納建議，正式演說時說出該詞後，還轉身指向她致意。

該片由《尖峰時刻》導演布萊特雷納執導、斥資7500萬美元（約台幣23.69億），外媒也披露，亞馬遜為取得該片播映權支付高達4000萬美金（約台幣12.63億元），梅蘭妮亞身為執行製作人可分得約七成收益，遭質疑此舉是否涉及不當利益輸送。

不過川普1月29日在華府首映會上否認相關指控，並強調這部紀錄片呈現了白宮生活的真實樣貌，「是一件非常重要的作品」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法