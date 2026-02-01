連柯南都「辱華」？踩中國地雷 代理商急發聲明

《名偵探柯南》聯動《我的英雄學院》在中國被炎上。（翻攝自X）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國「辱華」地雷何其多，已被網友戲稱人生三階段就是「出生、辱華、死亡」，藉此酸規範太多，辱華是人生必經之路。而最新陷入辱華爭議的則是歷久不衰的《名偵探柯南》，因為和《我的英雄學院》（我英）聯動慘遭炎上，中國代理商也急發聲明。

《我英》曾因劇情設定被部分中國網友解讀為影射二戰侵華日軍 731 部隊而遭到封殺，在中國網路間一度被冠上「鬼子學院」的爭議稱號。近期，《名偵探柯南》為慶祝電視動畫播出滿 30 週年，與同樣迎來動畫 10 週年的《我英》合作推出紀念聯動企劃，未料卻意外引爆中國網友強烈反彈。

此次聯動自日前正式展開，內容包括《名偵探柯南》作者青山剛昌與《我英》作者堀越耕平互繪對方作品主角作為賀圖，並同步釋出結合兩部作品世界觀的特別短片。然而，相關企劃被不少中國網友視為「踩線行為」，在中日關係氣氛緊繃的背景下，迅速升高為政治與民族情緒交織的爭議事件。

「名偵探柯南和鬼子學院聯動」關鍵字昨登上微博熱搜，大量網友湧入留言抨擊，認為在當前政治高度敏感的時刻推出此類合作「極不恰當」，甚至直指此舉恐將重創作品在中國市場的未來，也有人強調，娛樂行為不應凌駕於歷史認知與民族情感之上。

面對輿論快速發酵，《名偵探柯南》中國大陸地區版權代理商於今凌晨緊急發布聲明試圖降溫。聲明指出，相關聯動是由日本版權方為紀念《名偵探柯南》動畫 30 週年所規劃，屬於與多部日本動漫作品之間的祝賀性合作，出發點僅為作品交流，並不涉及任何政治立場或現實指涉。

代理商同時轉述，日本版權方長期主張中日文化的正向交流，亦希望透過作品傳遞積極價值；中國代理商方面也強調，作為大陸地區的總代理，將與日方持續溝通，秉持和平、尊重並珍視中國文化的立場，未來在相關企劃上也會更加審慎，以回應粉絲期待與社會共識。

儘管如此，部分中國網友仍未買單，持續要求日方必須正面表態並道歉，甚至呼籲全面取消聯動計畫，認為單以「作品交流」作為說明，難以平息爭議，相關討論與抵制聲浪至今仍在網路上延燒。

