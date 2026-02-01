電影院員工誠懇協尋「杯架」 網歪樓神吐槽：杯guy

〔娛樂頻道／綜合報導〕一名電影院員工在Threads發文「誠懇協尋杯架」，原本只是想解決實務問題，卻意外掀起年度荒謬的接力吐槽大賽。

一名電影院員工發文，打掃時發現「杯架」疑被偷走。

事情起因很單純，有員工發現1月31日《冠軍之路》16:40場次結束後，某個座位的杯架直接消失；員工無奈表示：「沒有杯架，這個位子真的賣不出去」，語氣卑微又真誠，卻瞬間戳中網友笑穴。

有人理性推測：「會不會是杯子卡住，不小心一起帶走丟掉？」也有人開始語言創作大爆發：「這人一定是杯guy（諧音哏，壞人）」、「這椅子這樣算被『架空』了嗎？」、「全台第一人，把電影院杯架幹走，到底是誰啦」、「看過留垃圾的，第一次看到杯架被帶走的」、「電影看到太激動，連杯架都拔起來？」還有人冷冷補刀：「2026 荒謬事件 +1。」

短短幾小時內，原本嚴肅的「協尋失物」，直接變成「全民杯學研究中心」；有人笑稱這是「看電影送杯架」的隱藏福利，也有人替電影院抱不平，直呼「真的超沒品」。

最荒謬的是，這起事件不只讓《冠軍之路》意外再被提起，還成功讓「杯架」成為社群熱議關鍵字。網友紛紛敲碗結局：「所以杯架回來了沒？」、「出口同仁有沒有印象那個人究竟是誰？」

