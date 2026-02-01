自由電子報
娛樂 最新消息

那刀哪來的？《陽光女子合唱團》「兇器之謎」吵出兩派影迷

《陽光女子合唱團》票房勢如破竹，電影院場場爆滿。（壹壹喜喜提供）《陽光女子合唱團》票房勢如破竹，電影院場場爆滿。（壹壹喜喜提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕電影《陽光女子合唱團》票房衝破3億，社群熱議不斷，有網友在Threads點出問題，好奇「最後那位新進女犯人，為什麼會有美工刀？」一句話將影迷拉回讓人心跳漏拍的關鍵場面。

以下有雷：

發文網友滿頭問號表示：「一進監獄不是都要搜身嗎？怎麼可能帶那麼危險的東西？」幽默喊話：「希望被導演海巡到。」結果留言區變大型刑事鑑識現場，影迷、專業人士輪番上陣。

最被推爆的答案其實很簡單，因為那不是美工刀，是牙刷，而且是「被刻意磨尖的牙刷」。

不少影迷補充：「這其實在很多監獄題材電影都出現過」、「犯人在裡面怎麼自製武器，本來就是現實存在的事」。甚至還有人自稱在場獄警現身說法，直接下註解：「選我正解。」

但討論沒有就此結束。另一派觀眾提出質疑：「牙刷是塑膠的吧？真的能磨到刺死人？」、「我第一眼還以為是直尺」、「為什麼音效聽起來這麼像美工刀推刀聲？」

對此，也有眼尖影迷跳出來澄清：「那個不是推刀聲，是手指用力時的『喀喀』聲。」瞬間讓不少人恍然大悟。

這波討論也讓不少觀眾回頭稱讚導演的處理方式：「沒有拍得很直白，反而更讓人不安」、「你以為看清楚了，其實沒有，才恐怖。」甚至有人說：「這部片連牙刷都能拍成兇器，真的太狠了。」

點圖放大header
點圖放大body

