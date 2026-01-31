自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新一代國民女友寫下里程碑 傻白主唱口誤「造床計劃」驚呆全場

蔡維澤擔任嘉賓力挺吳朵芸。（形上娛樂提供）蔡維澤擔任嘉賓力挺吳朵芸。（形上娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕被網友封為「新一代國民女友」的創作歌手「163braces」吳朵芸展開「海螺記：造船計劃」巡迴演唱會，昨晚唱進Zepp New Taipei，為這趟音樂航程畫下重要里程碑。「傻子與白痴」的主唱蔡維澤擔任嘉賓，與吳朵芸合唱《沒有人回答的問題》與《在沒有答案的日子裡》，蔡維澤更口誤將「造船計劃」說成「造床計劃」，意外引爆全場笑聲。

吳朵芸在台北開唱。（形上娛樂提供）吳朵芸在台北開唱。（形上娛樂提供）

開場吳朵芸以「海盜」造型登場，視覺風格令人眼睛一亮，她以18世紀海盜及波西米亞為主軸，身穿馬甲、麂皮裙、皮革長外套與蕾絲褲襪層層堆疊，打造帶點頹廢又華麗的搖滾氣息。全場樂手也一致換上海盜造型，舞台宛如一艘巨型海盜船，讓她興奮表示：「這是我的圓夢計劃，歡迎大家與我一起展開神鬼奇航！」

吳朵芸被網友封為國民女友。（形上娛樂提供）吳朵芸被網友封為國民女友。（形上娛樂提供）

吳朵芸一口氣帶來《控制》、《murmur》、《泥潭》等歌曲，情緒層層堆疊，隨後她拿起口風琴，為《鳥》增添懸疑驚險的氛圍，再坐上鋼琴演唱《不存在》，展現多重音樂才華。

演唱會尾聲，吳朵芸感性吐露心聲：「好開心這艘船快造完了。在很多次挫敗和喪氣的時候，謝謝同事們在我覺得自己已經不能再來一遍時，用各種方式告訴我，我一定可以、我做得到。」她也笑說，自己常常情緒爆炸喊著「我受夠了」，但隔天醒來想到團隊對她的信任，就會告訴自己：「那再來一次好了」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中