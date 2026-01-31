新一代國民女友寫下里程碑 傻白主唱口誤「造床計劃」驚呆全場

蔡維澤擔任嘉賓力挺吳朵芸。（形上娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕被網友封為「新一代國民女友」的創作歌手「163braces」吳朵芸展開「海螺記：造船計劃」巡迴演唱會，昨晚唱進Zepp New Taipei，為這趟音樂航程畫下重要里程碑。「傻子與白痴」的主唱蔡維澤擔任嘉賓，與吳朵芸合唱《沒有人回答的問題》與《在沒有答案的日子裡》，蔡維澤更口誤將「造船計劃」說成「造床計劃」，意外引爆全場笑聲。

吳朵芸在台北開唱。（形上娛樂提供）

開場吳朵芸以「海盜」造型登場，視覺風格令人眼睛一亮，她以18世紀海盜及波西米亞為主軸，身穿馬甲、麂皮裙、皮革長外套與蕾絲褲襪層層堆疊，打造帶點頹廢又華麗的搖滾氣息。全場樂手也一致換上海盜造型，舞台宛如一艘巨型海盜船，讓她興奮表示：「這是我的圓夢計劃，歡迎大家與我一起展開神鬼奇航！」

吳朵芸被網友封為國民女友。（形上娛樂提供）

吳朵芸一口氣帶來《控制》、《murmur》、《泥潭》等歌曲，情緒層層堆疊，隨後她拿起口風琴，為《鳥》增添懸疑驚險的氛圍，再坐上鋼琴演唱《不存在》，展現多重音樂才華。

演唱會尾聲，吳朵芸感性吐露心聲：「好開心這艘船快造完了。在很多次挫敗和喪氣的時候，謝謝同事們在我覺得自己已經不能再來一遍時，用各種方式告訴我，我一定可以、我做得到。」她也笑說，自己常常情緒爆炸喊著「我受夠了」，但隔天醒來想到團隊對她的信任，就會告訴自己：「那再來一次好了」。

