自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

瘦子被嚇到漏尿！男神老婆才誕下二寶 坐月子到一半現身追星

頑童唱進台中洲際棒球場。（本色音樂提供）頑童唱進台中洲際棒球場。（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台中報導〕「嘻哈天團」頑童MJ116今、明一連兩晚在台中洲際棒球場熱唱，好友高爾宣在台下力挺，老婆芮德1月20日才生完二胎，也全副武裝、包緊緊現身，透露自己剛出月子中心，安可時頑童更無預警拋重磅喜訊，宣布「OGS」演唱會6月移師高雄巨蛋再熱唱4場。

頑童唱進台中洲際棒球場。（本色音樂提供）頑童唱進台中洲際棒球場。（本色音樂提供）

今晚唱到一半，瘦子感性請工作人員把場燈調亮一點，想看清楚台下觀眾，「說真的，我們一開始上台的時候真的有被嚇到，這樣講好像顯得我們沒見過世面，雖然我們上過很多場合，但這個場子真的有點偏大。」

頑童唱進台中洲際棒球場。（本色音樂提供）頑童唱進台中洲際棒球場。（本色音樂提供）

瘦子感謝歌迷到場，頻說有被嚇到，接著更開玩笑自爆：「前面幾首歌我還抖了兩下、漏了幾滴，但真的很開心大家今天都來了。」讓台下歌迷全笑翻。

頑童台中洲際棒球場開唱，舞台升級。（本色音樂提供）頑童台中洲際棒球場開唱，舞台升級。（本色音樂提供）

繼台北小巨蛋7場完售的驚人紀錄後，頑童以更大規模的製作回應樂迷期待，這次的舞台規模是台北小巨蛋的三倍大，但鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓全場觀眾依然能近距離感受頑童魅力，唱完《里長》後，小春、大淵跟瘦子便各自搭上敞篷跑車，邊唱《生煎包》、《辣台妹》等嗨歌，伴隨著辣妹舞者再掀起一波高潮。

演唱會尾聲，頑童驚喜宣布加開高雄場次，「我們高雄見！」瞬間引爆全場歡呼。頑童將於6／6－67、613－614登上高雄巨蛋，連開四場演出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中