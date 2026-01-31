瘦子被嚇到漏尿！男神老婆才誕下二寶 坐月子到一半現身追星

頑童唱進台中洲際棒球場。（本色音樂提供）

〔記者張釔泠／台中報導〕「嘻哈天團」頑童MJ116今、明一連兩晚在台中洲際棒球場熱唱，好友高爾宣在台下力挺，老婆芮德1月20日才生完二胎，也全副武裝、包緊緊現身，透露自己剛出月子中心，安可時頑童更無預警拋重磅喜訊，宣布「OGS」演唱會6月移師高雄巨蛋再熱唱4場。

今晚唱到一半，瘦子感性請工作人員把場燈調亮一點，想看清楚台下觀眾，「說真的，我們一開始上台的時候真的有被嚇到，這樣講好像顯得我們沒見過世面，雖然我們上過很多場合，但這個場子真的有點偏大。」

瘦子感謝歌迷到場，頻說有被嚇到，接著更開玩笑自爆：「前面幾首歌我還抖了兩下、漏了幾滴，但真的很開心大家今天都來了。」讓台下歌迷全笑翻。



繼台北小巨蛋7場完售的驚人紀錄後，頑童以更大規模的製作回應樂迷期待，這次的舞台規模是台北小巨蛋的三倍大，但鑽石型延伸舞台加上敞篷跑車繞場設計，讓全場觀眾依然能近距離感受頑童魅力，唱完《里長》後，小春、大淵跟瘦子便各自搭上敞篷跑車，邊唱《生煎包》、《辣台妹》等嗨歌，伴隨著辣妹舞者再掀起一波高潮。

演唱會尾聲，頑童驚喜宣布加開高雄場次，「我們高雄見！」瞬間引爆全場歡呼。頑童將於6／6－6／7、6／13－6／14登上高雄巨蛋，連開四場演出。

