娛樂 最新消息

台粉招牌排字應援！TXT見6個字嚇瘋：我手機沒帶上來啦

TXT杋圭（左起）、太顯、然竣、秀彬、休寧凱登台，舞蹈動作一致。（讀者提供）TXT杋圭（左起）、太顯、然竣、秀彬、休寧凱登台，舞蹈動作一致。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團「TXT」TOMORROW X TOGETHER今天（31日）起一連兩天在臺北大巨蛋開唱，台粉第一天祭出「明天也要一起」的排字應援，完全嚇到TXT。他們也二度出動花車，全場2.5萬粉絲全都很守秩序，未離開座位，表現可圈可點。

TXT然竣（左起）、太顯、杋圭、秀彬、休寧凱首度站上臺北大巨蛋，每個人都有夠帥。（讀者提供）TXT然竣（左起）、太顯、杋圭、秀彬、休寧凱首度站上臺北大巨蛋，每個人都有夠帥。（讀者提供）

看到大巨蛋壯觀的排字應援，然竣張大嘴巴，似乎有點哽咽。成員此起彼落地驚呼：「瘋了吧！我好委屈喔，我手機沒帶上來，MOA你們幫我拍完，放到Reels，哇好感動喔！」

TXT太顯十分可愛。（讀者提供）TXT太顯十分可愛。（讀者提供）

演出接近尾聲，太顯表示，在臺北大巨蛋連唱兩天的意思就是「我們一定還會再回來」，詢問大家：「到時候你們還會再來嗎？」然竣則是表示好想念「台灣」，「我們之前在台灣辦演唱會感受是非常好的，很想再回來，在那麼多MOA面前於大巨蛋演出，很新鮮也很感動。我們剛剛一直討論，不知道台灣MOA這麼可愛，very可愛（中文），我剛真的心動了一下！」

TXT休寧凱大讚粉絲笑得很甜。（讀者提供）TXT休寧凱大讚粉絲笑得很甜。（讀者提供）

杋圭則坦言，一開始聽說要在臺北大巨蛋開演唱會，喜憂參半，「我們真的有辦法塞滿嗎？看來我是白擔心了。」他透露，父母今天也有來看演唱會，「在台北這兩天我跟我爸爸、媽媽黏緊緊，一起聊了非常多事情，現在來開演唱會，甚至還看到漂亮的驚喜，相信對我的父母來說也是記憶長存的回憶，我愛粉絲們，我愛爸爸媽媽！」休寧凱則告白，粉絲笑得很甜。

TXT杋圭向在場的爸爸媽媽告白「我愛你」。（讀者提供）TXT杋圭向在場的爸爸媽媽告白「我愛你」。（讀者提供）

TXT秀彬戴眼鏡實在太帥了，鏡頭照到他全場尖叫，不得不說有點像許光漢。（讀者提供）TXT秀彬戴眼鏡實在太帥了，鏡頭照到他全場尖叫，不得不說有點像許光漢。（讀者提供）

去年私下來台灣玩引發熱烈討論的隊長秀彬，今天除了跟粉絲表達感謝，「讓我們可以多了在大巨蛋表演的機會，感謝你們陪我們走出第一步」，更忍不住脫口，「這邊食物真的好好吃喔」，自爆在演唱會前吃了一碗牛肉麵，「我邊吃邊擔心喝熱湯會影響演出，的確也讓我有點胃不舒服，剛開始開場時，我甚至抱著肚子跳舞，但我不後悔，牛肉麵真的太好吃了。我會在這裡看美麗風景吃好吃食物再回家的，愛你們（中文）！」

TXT然竣走情勒路線，表示聽不到粉絲的安可聲。（讀者提供）TXT然竣走情勒路線，表示聽不到粉絲的安可聲。（讀者提供）

他們演唱《Song of the Stars》時全場亮起手機燈，畫面之美，成員們又露出感動的表情。安可時則搭乘花車再度登場，第一首歌就帶來然竣的SOLO歌曲《GGUM》，讓全場爆出尖叫聲，之後接連帶來多首歌曲，TXT似乎也意猶未盡，不斷「情勒」粉絲：「你們太小聲了，我們要走囉？你們沒有站起來？我們要走囉！」情勒型偶像撩得粉絲尖叫聲連連，粉絲屁股當然立刻離開座位，跳起來跟著TXT一起蹦蹦跳跳，讓媒體席簡直是大地震，看得出來粉絲有多賣力。

TXT然竣作勢要離開現場不安可了。（讀者提供）TXT然竣作勢要離開現場不安可了。（讀者提供）

點圖放大body

