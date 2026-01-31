不愧是小鐘！被父催婚「當場神回」 56歲不婚不生內情全說了

小鐘對於婚姻相當有主見。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕小鐘近日作客節目《命運好好玩》大方分享自己對婚姻的看法，談到曾被父親催婚盼成家立業、含飴弄孫，不過兄弟倆皆仍尚未走入婚姻，父親也不禁為此憂心嘆「鐘家會斷後...」至於為何不婚不生？小鐘也親自揭開箇中內情。

小鐘回憶，父親曾語重心長說，「你以後老了，看到萬家燈火只有你一個人的時候，不要哭。」沒想到，他當場幽默回應「爸，我是沒結婚，不是沒繳電費！」一句話立刻逗笑全場，他也坦言雖然理解父親的擔心，但自己對婚姻始終抱持不同角度的思考。

請繼續往下閱讀...

小鐘進一步解釋至今不婚不生的箇中原因，強調現代人應該學會為自己而活，如果是為了讓父親開心而生小孩，「這份開心」可能僅維持一、兩天，在未來的日子裡真正要承擔責任、拉拔小孩成長的仍是自己，因此不該被「30歲一定要結婚、40歲一定要有房子」等傳統觀念綁架。

如今走到第54個年頭，小鐘面對婚姻一事相當有主見，卻也直言不諱「太多人是為了別人而活！」他坦言自己並非排斥感情，只是會拉長觀察期，希望找到一位能分享生活與快樂的伴侶。同時，小鐘也一併點出感情中的盲點，感慨不少人期待另一半遮風擋雨，卻完全忽略這場風雨有時正是因對方而起。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法