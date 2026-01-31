自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不愧是小鐘！被父催婚「當場神回」 56歲不婚不生內情全說了

小鐘對於婚姻相當有主見。（翻攝自臉書）小鐘對於婚姻相當有主見。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕小鐘近日作客節目《命運好好玩》大方分享自己對婚姻的看法，談到曾被父親催婚盼成家立業、含飴弄孫，不過兄弟倆皆仍尚未走入婚姻，父親也不禁為此憂心嘆「鐘家會斷後...」至於為何不婚不生？小鐘也親自揭開箇中內情。

小鐘回憶，父親曾語重心長說，「你以後老了，看到萬家燈火只有你一個人的時候，不要哭。」沒想到，他當場幽默回應「爸，我是沒結婚，不是沒繳電費！」一句話立刻逗笑全場，他也坦言雖然理解父親的擔心，但自己對婚姻始終抱持不同角度的思考。

小鐘進一步解釋至今不婚不生的箇中原因，強調現代人應該學會為自己而活，如果是為了讓父親開心而生小孩，「這份開心」可能僅維持一、兩天，在未來的日子裡真正要承擔責任、拉拔小孩成長的仍是自己，因此不該被「30歲一定要結婚、40歲一定要有房子」等傳統觀念綁架。

如今走到第54個年頭，小鐘面對婚姻一事相當有主見，卻也直言不諱「太多人是為了別人而活！」他坦言自己並非排斥感情，只是會拉長觀察期，希望找到一位能分享生活與快樂的伴侶。同時，小鐘也一併點出感情中的盲點，感慨不少人期待另一半遮風擋雨，卻完全忽略這場風雨有時正是因對方而起。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中