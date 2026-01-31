自由電子報
娛樂 最新消息

（直擊）TXT花車繞場大巨蛋！秀彬感謝2.5萬台灣MOA：真不是蓋的

TXT成為HYBE娛樂第一組在大巨蛋開唱的團體，杋圭、太顯、然竣、秀彬、休寧凱每個人顏值都高得嚇人，放在別的團體都可以當門面了。（讀者提供）TXT成為HYBE娛樂第一組在大巨蛋開唱的團體，杋圭、太顯、然竣、秀彬、休寧凱每個人顏值都高得嚇人，放在別的團體都可以當門面了。（讀者提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國天團「TXT」TOMORROW X TOGETHER今天（31日）起一連兩天在臺北大巨蛋開唱，成為HYBE第一組在大巨蛋演出的團體，隊長秀彬感性表示，能夠站上臺北大巨蛋，都多虧每一位MOA（粉絲名），他們更揪現場2.5萬名台粉，圍成圓陣大喊「我們一起來」！

TXT出道7年，成員然竣、秀彬、杋圭、太顯、休寧凱昨站上臺北大巨蛋，開場的第一首歌《LO$ER=LO♡ER》就搭著花車登場，掀起全場歡呼聲，接著《Wishlist》、《Blue Hour》、《Blue Orangeade》、《Love Language》繼續炒熱現場氣氛。

秀彬大讚：「從一開始到現在，MOA的能量真的不是蓋的！」太顯表示，繼2024年專場跟大家見面之後，接著橫跨5個季節，終於又來到MOA身邊，「能夠在臺北大巨蛋，第一首歌就讓我非常感動，因為有你們給予更多的愛，一路到了最大的演唱會場地，就如同你們願意來到現場，塞好塞滿，今天會用盡全力讓你們幸福。」他用中文大喊「約定」。

然竣歡迎大家來到演唱會，並用中文說「想你們了，我是然竣」，「我每天都在折手指倒數見到MOA的這一刻，今晚準備好了嗎？」不過然竣嫌MOA尖叫聲太小，「這程度不行欸！」粉絲發出更大的聲音，然竣才滿意的說：「我今天也會全力以赴的！」然竣形容TXT像是個綜合大禮包，今天會一次展現給大家看。

杋圭還記得台灣粉絲在林口場大合唱的聲音，他今天也期待粉絲們美妙的歌聲。休寧凱用中文大喊「大家，新年快樂」，「今天要讓所有MOA成為全台北最幸福的人，就由我休寧凱為大家負責到底！」秀彬則向2.5萬人喊話：「我們今晚一起加油！」最後用中文說「加油」，實在有夠可愛。

TXT開場就滿頭大汗，可見有多賣力。（讀者提供）TXT開場就滿頭大汗，可見有多賣力。（讀者提供）

他們接著一連帶來《Danger》、《Upside Down Kiss》等歌曲，唱到《0X1=LOVESONG 》（I Know I Love You）時，音樂突然中斷一秒，頓時讓全場粉絲愣住，不過所幸音樂立刻恢復正常。

接著是成員的SOLO舞台，太顯的《BIRD OF NIGHT》展現高亢的嗓音，秀彬則以清新風格表演《SUNDAY DRIVER》，最後ENDING還比愛心，休寧凱酷炫展現《DANCE WITH YOU》，然竣的《GHOST GIRL》、《Talk to You》超狂野，舞台全變成紅色，還走到中間脫掉紅色外套，裡面身穿黑色貼身透視衣，十分性感，他撥頭髮、眨個眼，粉絲都不停尖叫，拜倒在他的魅力之下。杋圭走書生學院風，只是演唱《TAKE MY HALF》到一半，音樂又暫停兩次，所幸能順利表演下去。

杋圭在中場談話環節，被CUE重現然竣的SOLO舞台，還直接跳了兩次《Talk to You》，只是杋圭風格實在跟然竣差很多，杋圭雖然超級賣力跳，不過仍然是超可愛。休寧凱則是演唱《想見你》主題曲，表示這是「想念台北MOA會唱這首歌」，之後應粉絲要求再唱一次，讓粉絲又驚又喜。

