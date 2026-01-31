自由電子報
娛樂 最新消息

王祖賢59歲了！大動作開通社群 息影22年鬆口最新近況

王祖賢拍攝旅遊Vlog。（翻攝微博）王祖賢拍攝旅遊Vlog。（翻攝微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「永遠的小倩」王祖賢今天迎來59歲生日，她遠離鎂光燈息影逾22年，定居加拿大並潛心修佛，今天正式開通小紅書，預告未來會持續透過社群與粉絲互動。

在59歲生日這天，王祖賢希望自己一直能夠保持平常心，「保持熱愛、保持感恩。無論何時，都需要不斷學習『如何愛（艾）自己』。」她也分享了到美國拍攝的VLOG，祝福粉絲新年快樂。

王祖賢59歲生日大動作開通社群。（翻攝微博）王祖賢59歲生日大動作開通社群。（翻攝微博）

王祖賢向網友送上問候，透露在這些年的日子裡，過得安靜也充實，更一直摸索屬於自己的生活節奏，包括經營了艾灸館，幫助有緣人感受溫暖，和大家一同在艾葉燃燒的草本香氣中找到平靜的內心。

王祖賢罕見透露近況，大多時間都是陪伴自家的毛小孩，或是養花及享受走路的時光。

王祖賢有感而發表示：「時間讓我愈發相信，最珍貴的即是當下。」她也談到經營社群的原因，「不是作為一個演員，而是作為一個生活的分享者。我想和你們分享我走過的街角、上班的小日常、或是情緒起伏時安頓自己的小方法。」

王祖賢談到：「生活不止有光鮮的時刻，其他平凡的、細碎的，甚至有點『糟心』的瞬間，才構成真實的我，記錄本身就是一種幸福。」

最後，王祖賢承諾，「在未來的日子裡，我會在這裡分享我的生活，和你們在評論區聊聊天，當然也期待在這裡聽到你們的故事！拜拜下次見，王祖賢#王祖賢入駐小紅書」。

