方順吉自爆遭仙人跳？火速報警喊告祭出「不自殺聲明」

43歲歌手方順吉童星出身，近日他疑似捲入桃色糾紛。（中視提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲歌手方順吉童星出身，曾以個人專輯《翹腳髯嘴鬚》創下百萬銷量，成為台灣年紀最小專輯銷售破百萬的歌手。近日他疑似捲入桃色糾紛，稍早前往警局報案，並發表不自殺聲明。

昨晚有直播主在社群公開與方順吉的對話截圖，其中自稱為女方男友的人向他索討16萬8888元紅包，相關內容在網路上引發討論與轉傳。

方順吉今天到警局完成報案手續，表示已將所有資料交由警方與律師處理。

方順吉曬出報案單。（翻攝臉書）

他在臉書回應：「過程我就不浪費大家的時間解釋了，感謝媒體朋友的關心。因不想為了小事而浪費社會資源，暫不考慮接受任何訪問及記者會，後續全權交由檢警偵辦，對外就不多說明。」

方順吉也表示：「未來賠償所得扣除律師相關費用後，其餘全捐給臺灣向陽關懷協會（雲林會）。」目前女方已刪除相關貼文。

方順吉同時提出「不自殺聲明」，並強調「留言的請自重，律師會截圖」。

