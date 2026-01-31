駐芬蘭代表林昶佐喊讚 歐洲大咖挾1.9億點擊參戰大港開唱

咖力亞首次來台灣演出。（出日音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕來自芬蘭的大咖音樂人咖力亞（Käärijä）曾奪下歐洲歌唱大賽亞軍，他確定將加入2026「大港開唱」的演出陣容，就連我國駐芬蘭代表林昶佐都在社群發聲喊讚。

咖力亞將以洗腦又動感的音樂旋律，為本屆大港開唱帶來不同風貌。對於3月就要來台灣演出，咖力亞表示：「沒想到有這麼遠的亞洲島嶼國家知道我的音樂，還願意邀請我來演出，我不僅非常期待，還很想趕快感受到現場的熱情！」

芬蘭歌手咖力亞確定來台參加大港開唱。（出日音樂提供）

大港開唱的主辦單位表示，邁入20周年的活動持續朝國際化邁進，今年向歐洲多國發出邀請，首次與北歐芬蘭搭起交流橋樑，也喊話樂迷以熱情迎接遠道而來的咖力亞，大聲說出「Kiitos（芬蘭語謝謝）」。

擁有鮮明舞台魅力的咖力亞，曾於2023年參加歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest），以節奏強烈的《Cha Cha Cha》搭配高張力演出，成功吸引觀眾目光，最終奪下亞軍。該曲在數位串流平台累積超過1.9億次播放，成為代表作之一。

至於大港開唱如何促成此次合作？主辦單位表示，團隊過去曾觀賞咖力亞在歐洲歌唱大賽的演出，對其舞台能量印象深刻，經過多次討論與跨海聯繫後，終於敲定邀請成行。首度來台演出的咖力亞，屆時將帶來何種內容，也備受樂迷期待。

