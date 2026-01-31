曹雅曹接連歷經「喪父崩潰、狂粉騷擾」 久違露面消瘦狀態引憂

曹雅雯久違亮相，身形卻明顯消瘦，狀態令粉絲們十分擔憂。（組合照，翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕金曲台語歌后曹雅雯接連經歷父親辭世，更遭新加坡籍女粉絲長期騷擾糾纏，身心狀況備受外界關心。然而，曹雅雯近日分享自拍影片分享返鄉日常，鏡頭中的她嘗試生啤酒口味的洋芋片，沒想到看似輕鬆的生活片段，卻因外型明顯消瘦，引來眾多粉絲及網友關切，紛紛擔憂表示「看了真的很擔心！」

曹雅雯近日返回老家，同時也將過程以影像紀錄並分享，可見在老家的她相當輕鬆且自在，她試吃洋芋片的神情亦十分自然，甚至豪邁直言「在老家就是吃！」不過，一眾粉絲及網友則注意到曹雅雯的臉頰與身形，相較過往的模樣確實消瘦許多，因此紛紛給予關心，「妳怎麼變那麼瘦...」、「稍微胖一點臉頰比較好看」、「妳是不是生病了？如果身體有不適一定要就醫，我拜託了！」也有人叮嚀她別只吃零食，要好好補充營養、顧好身體。

事實上，曹雅雯近1年來承受家庭變故與外界壓力，自去年6月痛失父親後情緒時常低迷，她曾透露，自己獨自坐在客廳地板上爆哭許久，眼淚潰堤無法自控。不僅如此，曹雅雯也不堪遭到新加坡籍女粉絲長期騷擾、瘋狂糾纏，去年8月更被該名女粉絲當街堵人，種種經歷使她身心俱疲，自此工作行程也相對低調，如今的狀態令外界十分擔憂，許多歌迷暖心給予打氣，盼她能放慢腳步、好好休息。

