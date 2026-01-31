喜劇天王發聲哀悼 塞斯羅根憶凱薩琳奧哈拉直喊心碎

凱薩琳奧哈拉（左）和塞斯羅根合作獲獎無數的影集《片廠風雲》。（Apple TV提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾演出《小鬼當家》系列的艾美獎、金球獎得主凱薩琳奧哈拉，於美國時間1月30日凌晨，在洛杉磯家中因病離世，享壽71歲。由喜劇天王塞斯羅根自編自導自演、獲獎無數的影集《片廠風雲》也可看見她的身影，塞斯今天也在社群表示，對於突如其來的噩耗難以置信，也感性說道，「我們都很幸運，曾活在有她存在的世界裡。」

塞斯羅根（左）日前才剛分享和凱薩琳奧哈拉拍攝《片廠風雲》的片場照片。（翻攝自IG）

凱薩琳在《片廠風雲》飾演電影公司高層，去年也和塞斯一同接受本報訪問。她當時提到，拍攝該劇學到既重要又殘酷的教訓，就是權力是轉瞬即逝，「你永遠沒有真正的立足點，這是一種沒有根基的生活方式，我覺得這種生活壓力太荒謬了！」她說在高層的世界裡，必須時刻保持警覺，且一點也不愉快，「但這就是現實，每一天都可能發生。」

請繼續往下閱讀...

塞斯羅根（左）今悼念凱薩琳奧哈拉，並分享她在他背後笑得開心的照片。（翻攝自IG）

塞斯今表示真的不知道該說什麼，更透露第一次見到凱薩琳就告訴她，「我覺得她是我此生在銀幕上看過最搞笑的人。」他表示，《小鬼當家》讓他萌生了拍電影的念頭，能夠與她共事，是真正的榮幸。「她幽默至極、善良、直覺敏銳又慷慨…她讓我想把我們的作品做到最好，只為配得上她的參與。」最後難過的說「這一切實在令人心碎」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法