娛樂 最新消息

金泰希30億韓元豪宅贈親姊「一度遭查封」 經紀公司急出面切割

金泰希將市值30億韓元房產贈給親姊後，因未繳健保費一度遭查封。（資料照，記者潘少棠攝）金泰希將市值30億韓元房產贈給親姊後，因未繳健保費一度遭查封。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕金泰希與Rain於2017年結婚育有2名寶貝女兒，婚後生活幸福但也一向低調，沒想到近日意外捲入房產話題，她10年前贈與親姊金熙媛位在首爾的68坪住宅，因未繳納健康保險費遭健保局短暫查封。對此，金泰希所屬經紀公司Story J Company立即出面切割，強調事件與金泰希本人「完全無關」。

韓國國民健康保險工團資料顯示，去年12月29日已查封金熙媛名下位於首爾玉水洞「Morningville Hannam」的68坪公寓，並於本月19日解除查封。該住宅為金泰希2006年以9.8億韓元（約2135萬台幣）購入，目前市價至少30億韓元（約6500萬台幣）起跳，不過已在2016年贈與姊姊。針對該住宅遭查封，金泰希經紀公司也出面說明，表示金熙媛目前長期居住在美國，未即時掌握健保費未繳狀況，屬個人行政問題，並非金泰希代為管理資產。

此外，金泰希與姊姊之間的事業關係也再被外界關注，她自2010年起與金熙媛所率領的經紀公司「Lua娛樂」合作約9年，2019年結束合作後，金熙媛同年8月將公司更名為「Lua Asset」，業務轉向海外房地產投資與開發，並登記於金泰希2018年以42億韓元（約9100萬台幣）購入的漢南洞「Hannam The Hill」公寓，該地址同時也是金泰希本人法人公司「JAngel Corporation」的登記地。

