雅方羊肉爐千金美成這樣！狂吸26萬粉絲翻紅品牌 陳美鳳都關注

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣知名食品品牌「雅方」深耕市場多年，近來董事長林明正的正妹女兒林喧穎透過社群操作，成功讓品牌再度翻紅，吸引不少年輕族群關注，就連有「台灣最美麗歐巴桑」之稱的陳美鳳也關心。

雅方千金林喧穎用社群翻紅自家品牌。（翻攝IG）

陳美鳳是雅方羊肉爐代言人，看著林喧穎從小長大，去年還在節目上相見歡。陳美鳳當時曬出合照表示：「當年拍雅方羊肉爐廣告時，老闆的女兒茱莉亞才5歲，還在念幼稚園，沒想到一轉眼，她已經26歲了！」

請繼續往下閱讀...

陳美鳳對雅方千金林喧穎讚譽有加。（翻攝臉書）

陳美鳳年誇讚林喧穎不但能慢慢獨當一面，還帶著年輕人的想法加入，「在節目分享做巧克力蛋糕，藍帶文憑真是太棒了。」對林喧穎讚譽有加。

雅方千金林喧穎在網路上很有話題。（翻攝IG）

根據《Cheers快樂工作人》報導，外型亮麗的林喧穎2000年出生，曾赴美求學，之後返台回到自家公司上班。林喧穎運用父親較不熟悉的短影音平台，半年內創下千萬觀看，拉近與年輕族群的距離。

透過社群經營，林喧穎成功帶動公司業績成長，目前光是IG已有27萬名粉絲追蹤。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法