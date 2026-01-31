自由電子報
娛樂 日韓

王奕翔想帶&TEAM吃鐵板麵！太久沒回台灣求饒：我中文不好

&TEAM的FUMA（左起）、YUMA、JO、HARUA、MAKI、NICHOLAS王奕翔、TAKI被要求比出「團體POSE」，十分配合。（記者王文麟攝）&TEAM的FUMA（左起）、YUMA、JO、HARUA、MAKI、NICHOLAS王奕翔、TAKI被要求比出「團體POSE」，十分配合。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕男團&TEAM應台視邀請，參加除夕特別節目《超級巨星紅白藝能大賞》的錄製，台灣囝仔NICHOLAS王奕翔今天（31日）率領隊友們出席記者會，王奕翔提到都有教成員說中文一事，更突然求饒：「大家都很努力，你也知道中文都很難，我都講不好了。」一席超流利中文笑翻眾人。

&TEAM首度參加台視紅白，揮手向鏡頭打招呼。（記者王文麟攝）&TEAM首度參加台視紅白，揮手向鏡頭打招呼。（記者王文麟攝）

&TEAM應景拿出馬年玩具拍照。（記者王文麟攝）&TEAM應景拿出馬年玩具拍照。（記者王文麟攝）

&TEAM以中文祝大家「新年快樂、恭喜發財」，王奕翔則補充：「心想事成，馬年行大運。」7名成員也依序說出會的中文，FUMA是「地方」，JO是「新的一年」，MAKI、YUMA則是「南港展覽館」，TAKI表示只會「請幫幫我」，被揪出這是去年在演唱會上就講過的中文，讓TAKI求饒「我只會這個」。HARUA是「麻辣燙」，因為昨天來台後跟JO一起吃了麻辣燙。

&TEAM王奕翔很配合比出手指愛心。（記者王文麟攝）&TEAM王奕翔很配合比出手指愛心。（記者王文麟攝）

&TEAM的成員們一同受訪，這一段也沒有直播，粉絲無法看到。（記者王文麟攝）&TEAM的成員們一同受訪，這一段也沒有直播，粉絲無法看到。（記者王文麟攝）

被問到王奕翔上次帶著成員們回家吃父母煮的飯一事，王奕翔表示，基本上推薦好吃的都給成員們吃了，這次想帶他們去早餐，「日本、韓國沒有特別這麼文化在，吃蛋餅、鐵板麵，他們應該會喜歡。成員很愛吃，不會很挑，最喜歡蘑菇麵、黑胡椒麵，有吃過類似的，想推薦我們家鄉特別的味道。」除此之外，王奕翔透露，自己很喜歡貢丸，推薦媽媽煮的貢丸湯，想邀請成員們再來家裡作客。

&TEAM王奕翔在現場聽到「奕翔這邊」，忍不住又笑了出來。（記者王文麟攝）&TEAM王奕翔在現場聽到「奕翔這邊」，忍不住又笑了出來。（記者王文麟攝）

&TEAM王奕翔比出臉頰愛心，不愧是超級巨星。（記者王文麟攝）&TEAM王奕翔比出臉頰愛心，不愧是超級巨星。（記者王文麟攝）

提到過年的回憶，他回想起以前要才藝表演才能拿到紅包，但是裡面金額是隨機的，先表演完才能抽，但不一定抽到好的，「我很努力表演跳舞，當時我還沒跳舞，準備一段時間才跳給家人看，結果我先抽，抽到相對較少的，我很傷心就哭了，有那個回憶在。」HARUA則自爆曾經到不認識的親戚家拿紅包，結果拿了紅包就走了。王奕翔說：「HARUA長得太可愛，如果我姪子都長得這麼可愛，什麼都不用做，就給他塞了（紅包）了。」

台下記者以中文希望能比出「LUNÉ」的手勢，&TEAM的王奕翔立刻GET到。（記者王文麟攝）台下記者以中文希望能比出「LUNÉ」的手勢，&TEAM的王奕翔立刻GET到。（記者王文麟攝）

&TEAM王奕翔擔任主持人與成員之間的橋樑，不時地以日文翻譯問題，頗有主持人風範。（記者王文麟攝）&TEAM王奕翔擔任主持人與成員之間的橋樑，不時地以日文翻譯問題，頗有主持人風範。（記者王文麟攝）

&TEAM王奕翔今天參加記者會，又喪失藝名了，連主持人都叫本名。（記者王文麟攝）&TEAM王奕翔今天參加記者會，又喪失藝名了，連主持人都叫本名。（記者王文麟攝）

由於K、EJ這次缺席紅白藝能大賞，FUMA表示：「雖然今天不是9名成員全員到齊，是7個人，但可以來到NICHOLAS出生的家鄉表演很榮幸，雖然我們有很多粉絲，但也有很多人不認識我們，希望把我們的魅力帶給大家。」王奕翔則用中文說「我們會加油的」，表示很開心能夠回到家鄉，第一次在家鄉節目演出，「就像FUMA說的，很可惜不能9人全員到齊，7人也不會輸掉，盡全力帶來更好的演出。」王奕翔更預告「有秘密任務」，請大家敬請期待。

點圖放大body

