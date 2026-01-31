自由電子報
娛樂 音樂

學霸女星才結婚！31歲生日出事了 飛越南驚險送醫

〔記者張釔泠／台北報導〕「學霸歌手」蔡佩軒去年升格人妻，日前迎來31歲生日，特地飛往越南會安度假慶生，原本沉浸在古城浪漫氛圍中，卻意外遇上急性腸胃炎，讓這趟生日之旅成了難以忘懷的「驚魂記」，所幸經過休養後，目前身體已完全康復。

蔡佩軒剛過31歲生日。（可瑞思提供）蔡佩軒剛過31歲生日。（可瑞思提供）

在生日週蔡佩軒驚喜宣布啟動全新音樂企劃，將化身「心靈藥劑師」，希望透過音樂一首一首為歌迷開「療癒的藥單」，陪伴大家度過每個放不下，卻仍努力前行的時刻。

蔡佩軒透露今年將陸續推出以《傷心藥房》為概念的系列作品，「每一首歌，都是為不同心碎症狀開的一帖藥。」作為系列的第一帖《白傷心了》於30日上架，寫給那些以為時間可以沖淡一切，卻發現再怎麼努力仍放不下的人。她溫柔表示，希望這首歌能陪伴「把捨不得、放不下，卻仍然試著往前走的你。」

蔡佩軒剛過31歲生日。（可瑞思提供）蔡佩軒剛過31歲生日。（可瑞思提供）

邁入31歲，蔡佩軒也分享了日感言，「我們不該羨慕年輕人，而該羨慕年長者。年輕人擁有的是未來的『可能性』，但年長者擁有的是過去的『現實』，那些付出的愛、忍受過的痛苦，以及真實活過的生命證據。」她認為，變老不是失去潛力，而是體驗『蒐集意義』（collecting meaning）的過程，並鼓勵大家為自己走過的路感到驕傲。

蔡佩軒剛過31歲生日。（可瑞思提供）蔡佩軒剛過31歲生日。（可瑞思提供）

帶著對生命與音樂的全新感悟，蔡佩軒也驚喜宣布即將飛回台北與粉絲相見。她將於 2 月 7 日、8日現身華山文創園區，出席「Google Play 懂玩派對」，現場不僅能近距離與她互動，還可一起體驗《傳說對決》、《鳴潮》、《寒霜啟示錄》及《SD鋼彈G世代永恆》等多款熱門遊戲。

