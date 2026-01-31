張秀卿貧苦身世曝光！昔陪母借錢「鄰居前險下跪」 淚灑錄影現場

〔記者傅茗渝／台北報導〕金曲歌后張秀卿受邀登上三立新聞台《話時代人物》，接受主持人鄭弘儀專訪。從經典神曲《車站》聊到新歌《阿桃》，張秀卿細數從恆春偏鄉貓鼻頭一路闖蕩到金曲歌后的酸辛。提到離世多年的母親為了幫父親籌醫藥費，不惜四處借錢甚至差點下跪，張秀卿在錄影現場一度雙眼潰堤、激動淚崩。

張秀卿陪母四處借錢看病，忍痛立志要衣錦還鄉。（三立提供）

張秀卿回憶，童年家境極度貧困，5歲就要背著比自己還高、帶刺的瓊麻去打工，一綑僅能換取兩角。因為鄉下生活無聊，沒錢買玩具的她竟開始「模仿火雞」，這也成了她日後模仿功力的啟蒙。張秀卿笑說，一出生產婆就驚訝這孩子喉嚨長得不一樣，媽媽也虧她的聲音像「九官鳥」。

雖然媽媽起初反對她的歌星夢，但為了保護張秀卿的嗓子，媽媽仍堅持養雞、生蛋，讓她從小吞生蛋黃保養喉嚨。節目中，張秀卿也即興展現超強模仿力，用「蔡秋鳳腔」演唱生日快樂歌，讓全場驚呼。

張秀卿登上《話時代人物》，接受鄭弘儀專訪。（三立提供）

談到已故的雙親，張秀卿感觸極深。當時討海的父親罹患潛水夫病，家裡沒錢就醫，母親只能帶著她挨家挨戶向鄰居借錢。張秀卿心疼回憶：「因為我嘴巴甜，比較借得到錢，但我永遠記得媽媽為了借錢差點給人下跪。」那一刻，她在心中發誓一定要在演藝圈出人頭地，揚眉吐氣。現場演唱思念母親的新歌《阿桃》時，歌詞字字戳心，讓她難掩思親之情，當場激動落淚。

張秀卿如今與小12歲的老公生活幸福。她甜蜜透露，雖然是姐弟戀，但兩人完全沒有代溝，急性子的她常被老公溫柔包容，讓她感性表示：「年齡不是問題，身高不是距離。」言談間流露出滿滿的幸福感。精彩對談請鎖定本週日（1日）晚間八點，三立新聞54台《話時代人物》。

