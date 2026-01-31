馬俊麟「出獄」回家淚崩了 踏進母親遺屋大嘆：人生有很多遺憾

〔記者李紹綾／台北報導〕馬俊麟在公視台語台《人生只租不賣》飾演剛出獄的房東兒子，看似凶神惡煞的流氓，實則有顆柔軟的心，滿滿洋蔥，堪稱播出至今最強催淚彈。

馬俊麟（右三）在《人生只租不賣》飾演房東的兒子。（公視台語台提供）

馬俊麟將在第8集驚喜登場，扮演和母親有心結的「田家揚」，出獄後接手媽媽生前以佛心價出租的學區房。馬俊麟回憶過去租屋經驗，自認幸運都遇到暖房東，「我第一次租屋是大學，遇過房東人都蠻好的，像現在的工作室也是十幾年都沒有漲過房租，感謝房東，遇到好房東是上輩子修來的福氣」。

馬俊麟（左）在《人生只租不賣》和陳姸霏（右）有不少對手戲。（公視台語台提供）

馬俊麟的角色「田家揚」一心只想解約賣屋，相似的情境，同樣映照著劇中陳姸霏對母親房產的情感掙扎，當田家揚踏進久違的遺屋，揭開田媽媽深藏多年的母愛與思念，充滿洋蔥的情節，令人鼻酸，馬俊麟的動人演技，也為本劇帶來新淚點。他表示：「前面調性比較輕鬆詼諧幽默，這集比較沉澱下來，人生總會有很多遺憾，會有很多圓滿和不圓滿，劇本很打動我，當時拍攝是第一次進到房間，立刻就很有感觸，感謝導演和工作人員的幫忙。」談起家的定義，他也有感表示：「只要彼此有愛的人在一起在同個空間，就是家！」

馬俊麟在《人生只租不賣》展現動人演技。（公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台播出，9點於中華電信MOD和Hami Video播出。

