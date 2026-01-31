自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

馬俊麟「出獄」回家淚崩了 踏進母親遺屋大嘆：人生有很多遺憾

〔記者李紹綾／台北報導〕馬俊麟在公視台語台《人生只租不賣》飾演剛出獄的房東兒子，看似凶神惡煞的流氓，實則有顆柔軟的心，滿滿洋蔥，堪稱播出至今最強催淚彈。

馬俊麟（右三）在《人生只租不賣》飾演房東的兒子。（公視台語台提供）馬俊麟（右三）在《人生只租不賣》飾演房東的兒子。（公視台語台提供）

馬俊麟將在第8集驚喜登場，扮演和母親有心結的「田家揚」，出獄後接手媽媽生前以佛心價出租的學區房。馬俊麟回憶過去租屋經驗，自認幸運都遇到暖房東，「我第一次租屋是大學，遇過房東人都蠻好的，像現在的工作室也是十幾年都沒有漲過房租，感謝房東，遇到好房東是上輩子修來的福氣」。

馬俊麟（左）在《人生只租不賣》和陳姸霏（右）有不少對手戲。（公視台語台提供）馬俊麟（左）在《人生只租不賣》和陳姸霏（右）有不少對手戲。（公視台語台提供）

馬俊麟的角色「田家揚」一心只想解約賣屋，相似的情境，同樣映照著劇中陳姸霏對母親房產的情感掙扎，當田家揚踏進久違的遺屋，揭開田媽媽深藏多年的母愛與思念，充滿洋蔥的情節，令人鼻酸，馬俊麟的動人演技，也為本劇帶來新淚點。他表示：「前面調性比較輕鬆詼諧幽默，這集比較沉澱下來，人生總會有很多遺憾，會有很多圓滿和不圓滿，劇本很打動我，當時拍攝是第一次進到房間，立刻就很有感觸，感謝導演和工作人員的幫忙。」談起家的定義，他也有感表示：「只要彼此有愛的人在一起在同個空間，就是家！」

馬俊麟在《人生只租不賣》展現動人演技。（公視台語台提供）馬俊麟在《人生只租不賣》展現動人演技。（公視台語台提供）

馬俊麟（左）在《人生只租不賣》和陳姸霏（右）有不少對手戲。（公視台語台提供）馬俊麟（左）在《人生只租不賣》和陳姸霏（右）有不少對手戲。（公視台語台提供）

《人生只租不賣》探討新世代中不同的居住型態，包括近年廣受討論的社會住宅等，以輕喜劇結合社會議題，打造出「新型態台語職人劇」，也是首部以房管為題材的台語劇集，期望讓租屋故事成為美好的生活實驗室，重新定義對房屋和家的想像。《人生只租不賣》全劇12集，每週日晚間8點公視台語台播出，9點於中華電信MOD和Hami Video播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中