娛樂 電視

節目預算被砍剩一萬！陳漢典被迫「刷臉」罕見嚴肅：錄完很不開心

〔記者傅茗渝／台北報導〕TVBS ORIGINALS 實境節目《明星製作公司》本週迎來火藥味與洋蔥並存的第三集。由曾莞婷、陳漢典、楊銘威、Lulu黃路梓茵、黃偉晉與風田六人跨界挑戰幕後製作，本集以「人脈經營」為主題，卻意外踢到鐵板。擔任該集導演的陳漢典在檢討會上罕見嚴肅，直言：「說真的，錄完之後不是很開心。」

《明星製作公司》楊銘威親自前往邀請于美人擔任本集主持人。（TVBS提供）《明星製作公司》楊銘威親自前往邀請于美人擔任本集主持人。（TVBS提供）

本集節目挑戰「聖誕交換禮物之現在不准笑」單元，六位明星抽籤決定職務。首次扛下攝影重任的黃偉晉坦言壓力山大：「我非常害怕，平常都用手機錄，對專業相機有恐懼。」

然而，最大的挑戰並非技術，而是資源匱乏。Lulu在錄影現場感嘆，要在僅有一萬元的預算下，既要找朋友站台，又要追求點閱率，「這根本不可能！」有限的資金與緊迫的時間，讓現場動線與流程一度失控。原本設定要大家「不准笑」，結果明星們卻忙到「笑不出來」，導演陳漢典更直指整體流程過於倉促、兵荒馬亂。

《明星製作公司》儘管製作過程兵荒馬亂，但影片上線後仍交出亮眼成績，觀看次數突破32萬次。（TVBS提供）《明星製作公司》儘管製作過程兵荒馬亂，但影片上線後仍交出亮眼成績，觀看次數突破32萬次。（TVBS提供）

儘管製作過程充滿挫折，但「人脈」仍發揮了關鍵作用。曾莞婷自信表示，好友與人脈是她的強項，非常享受主題；楊銘威則大展「刷臉」功力，成功邀請于美人擔任主持人，于美人不僅義氣現身，更親自料理美食應援，讓楊銘威感性表示：「在沒有利益交換下，朋友願意義氣相挺，這件事真的很感動。」

《明星製作公司》六位明星邀請于美人、張睿家、林進、張棋惠、花花、琳妲，以及Amanda與Juicy等助陣。（TVBS提供）《明星製作公司》六位明星邀請于美人、張睿家、林進、張棋惠、花花、琳妲，以及Amanda與Juicy等助陣。（TVBS提供）

此外，現場嘉賓陣容堅強，包括張睿家、林進、張棋惠、花花、琳妲、Amanda與Juicy等好友齊聚，為混亂的現場注入不少驚喜笑點。雖然錄影結束後的檢討會充滿低氣壓，但成品上線後表現亮眼，觀看次數迅速突破32萬次。六位明星表示，這次經驗雖然不完美，卻讓他們深刻體會到節目節奏與製作現實之間的巨大落差。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

