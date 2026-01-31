自由電子報
娛樂 最新消息

曹西平追思會落幕 小冬瓜點名「關鍵人物」：沒他不會圓滿

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平（四哥）於去年底猝逝，享壽66歲。其追思會27日感人落幕，現場星光熠熠，場面哀戚卻充滿溫暖。昨（30）日，負責籌辦整場活動的殯葬業者小冬瓜點名這次活動能圓滿達成的靈魂人物，正是知名DJ吳建恆。小冬瓜直言，當初得知吳建恆願意接下主持棒時，「心裡懸著的一百顆石頭終於放了下來。」

小冬瓜透露，在策劃這場名為「最後的演唱會」的追思會時，主持人的選角至關重要，必須是一位曹西平深度信任且熟悉的人。起初吳建恆曾一度猶豫，甚至謙虛自問：「我適合嗎？」直到雙方深聊後，小冬瓜才發現，兩人有著橫跨數十年的深厚交情。

吳建恆擔任曹西平告別式主持人。（翻攝自臉書）吳建恆擔任曹西平告別式主持人。（翻攝自臉書）

從早年在健身房相遇，曹西平主動提攜後輩，到後來吳建恆成為四哥最信任的訴苦對象。吳建恆曾在台上開玩笑說「最怕接到曹大哥電話」，因為一講就是一個半小時起跳，內容從音樂到人生無所不談，足見兩人間毫無保留的忘年之交。

面對緊湊的籌備時間，吳建恆展現了極高的專業素養。小冬瓜憶述，當時吳建恆迅速消化企劃內容，甚至自信地回覆：「不用彩排，我準備好了。」他在會場精準地傳遞了治喪委員會的初衷，特別是帶領大眾認識曹西平視如己出的乾兒子小俊，將這份超越血緣的父子情深傳達給在場每一個人。

吳建恆在追思會上向全場介紹曹西平乾兒子小俊。（翻攝自臉書）吳建恆在追思會上向全場介紹曹西平乾兒子小俊。（翻攝自臉書）

然而，在堅強的主持身影背後，小冬瓜目擊吳建恆在獻花儀式時，終於忍不住在台邊情緒潰堤、淚流滿面。小冬瓜直呼這份不捨與深情讓這場活動有了最完美的溫度，並再次致謝：「謝謝你，名符其實的『大好人』建恆哥。沒有他，這場最後的安可不會如此圓滿。」

body

