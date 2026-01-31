老高消失4個月回來了！2026首支影片「不露臉」藏洋蔥

〔記者傅茗渝／台北報導〕擁有超過600萬訂閱的YouTube霸主「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，去年10月無預警停更，原因是愛犬「力氣」確診罹患淋巴癌，決定專心照顧愛犬。時隔4個月，老高終於在昨日（30日）上傳了2026年的首支影片。雖然這次僅以「語音檔」形式回歸且並未露臉，但一開口就讓無數網友激動直呼終於等到你。

老高、小茉為了陪伴罹癌愛犬，去年10月宣布停更頻道。（翻攝自YouTube）

老高表示現階段強調「彼此陪伴」才是人生最重要的意義，目前生活正處於逐步回歸正軌的過渡期，因此復工首集選擇以「純語音」的形式呈現，暫不露臉，並表示未來將根據自身節奏調整更新頻率。

請繼續往下閱讀...

回歸首作內容依然聚焦前瞻科技，深度解構了特斯拉執行長馬斯克對於AI浪潮的最新預言。老高論及馬斯克對未來20年勞動力結構將徹底崩解的憂慮，指出當機器人全面取代工作、貨幣體系可能被能源資產置換時，人類將面臨嚴峻的身分認同危機。其中最引人注目的觀點在於，面對AI可能毀滅人類的終極風險，馬斯克認為最強大的防線並非法條限制，而是培養AI的「好奇心」。

老高停更4個月，2026首更「只出聲」吐心聲。（翻攝自YouTube）

影片上傳後，留言區被大批忠實粉絲的暖心問候淹沒。多數網民對老高陪伴病犬的決定表示支持與感同身受，也直呼在2026年開端，能再次聽到這熟悉的聲音，本身就是一種巨大的心理慰藉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法