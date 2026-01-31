自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

老高消失4個月回來了！2026首支影片「不露臉」藏洋蔥

〔記者傅茗渝／台北報導〕擁有超過600萬訂閱的YouTube霸主「老高與小茉 Mr & Mrs Gao」，去年10月無預警停更，原因是愛犬「力氣」確診罹患淋巴癌，決定專心照顧愛犬。時隔4個月，老高終於在昨日（30日）上傳了2026年的首支影片。雖然這次僅以「語音檔」形式回歸且並未露臉，但一開口就讓無數網友激動直呼終於等到你。

老高、小茉為了陪伴罹癌愛犬，去年10月宣布停更頻道。（翻攝自YouTube）老高、小茉為了陪伴罹癌愛犬，去年10月宣布停更頻道。（翻攝自YouTube）

老高表示現階段強調「彼此陪伴」才是人生最重要的意義，目前生活正處於逐步回歸正軌的過渡期，因此復工首集選擇以「純語音」的形式呈現，暫不露臉，並表示未來將根據自身節奏調整更新頻率。

回歸首作內容依然聚焦前瞻科技，深度解構了特斯拉執行長馬斯克對於AI浪潮的最新預言。老高論及馬斯克對未來20年勞動力結構將徹底崩解的憂慮，指出當機器人全面取代工作、貨幣體系可能被能源資產置換時，人類將面臨嚴峻的身分認同危機。其中最引人注目的觀點在於，面對AI可能毀滅人類的終極風險，馬斯克認為最強大的防線並非法條限制，而是培養AI的「好奇心」。

老高停更4個月，2026首更「只出聲」吐心聲。（翻攝自YouTube）老高停更4個月，2026首更「只出聲」吐心聲。（翻攝自YouTube）

影片上傳後，留言區被大批忠實粉絲的暖心問候淹沒。多數網民對老高陪伴病犬的決定表示支持與感同身受，也直呼在2026年開端，能再次聽到這熟悉的聲音，本身就是一種巨大的心理慰藉。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中