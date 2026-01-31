夏宇童嫁對了！婚紗照畫作竟藏「深情心意」 親揭孫協志寵妻細節

〔記者邱奕欽／台北報導〕夏宇童與孫協志愛情長跑超過6年，兩人去年3月登記結婚並宣布於2月14日情人節，在台北寒舍艾美補辦婚宴。婚禮進入倒數之際，夏宇童日前才釋出一系列婚紗美照閃瞎眾人，沒想到昨（30日）再公開婚紗照中的一項「關鍵細節」，一幅畫作意外成為焦點，也揭開孫協志低調卻細膩的寵妻心意。

婚紗照中，夏宇童與孫協志一同手持畫作合照，夫妻倆面帶笑容、神情輕鬆幸福，她透露畫中作品，其實來自孫協志於2025年生日時送給她的特別禮物。回憶當時被問想要什麼生日禮物時，夏宇童思索後表示「想去上畫畫課」，孫協志不僅支持她的想法，更二話不說安排油畫課程，讓興趣成為最實際的祝福。

夏宇童在婚紗照中手持畫作入鏡，其實藏有孫協志寵妻細節。（組合照，翻攝自IG）

在課程期間，夏宇童完成了一幅充滿情感投射的畫作，畫面描繪自己、孫協志與愛犬「Nini」站在雲朵上的模樣，她吐露創作心境提到，畫面色調刻意不追求飽和，而是帶點灰象徵兩人不只在風和日麗中相伴，也希望在暴雨、豔陽的日子裡，仍能並肩同行；生活不必完美，無論悲傷或快樂，都能一起好好面對，而「一家三口在一起，就是最好的風景」。

在畫面中，夏宇童身穿粉色露肩婚紗，搭配象徵兩人情感歷程的畫作更添溫馨氛圍，她更剖白心意，從完成畫作的那一刻起，便決定要在婚紗照中與這幅畫合影，將這份心意留存在人生的重要時刻。照片曝光後，許多粉絲陸續湧進祝福，「好感人，宇童真的嫁對人了」、「原來這幅畫藏有這麼深的意義」、「真的好浪漫」、「幸福感滿滿！」

