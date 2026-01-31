自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

夏宇童嫁對了！婚紗照畫作竟藏「深情心意」 親揭孫協志寵妻細節

〔記者邱奕欽／台北報導〕夏宇童與孫協志愛情長跑超過6年，兩人去年3月登記結婚並宣布於2月14日情人節，在台北寒舍艾美補辦婚宴。婚禮進入倒數之際，夏宇童日前才釋出一系列婚紗美照閃瞎眾人，沒想到昨（30日）再公開婚紗照中的一項「關鍵細節」，一幅畫作意外成為焦點，也揭開孫協志低調卻細膩的寵妻心意。

婚紗照中，夏宇童與孫協志一同手持畫作合照，夫妻倆面帶笑容、神情輕鬆幸福，她透露畫中作品，其實來自孫協志於2025年生日時送給她的特別禮物。回憶當時被問想要什麼生日禮物時，夏宇童思索後表示「想去上畫畫課」，孫協志不僅支持她的想法，更二話不說安排油畫課程，讓興趣成為最實際的祝福。

夏宇童在婚紗照中手持畫作入鏡，其實藏有孫協志寵妻細節。（組合照，翻攝自IG）夏宇童在婚紗照中手持畫作入鏡，其實藏有孫協志寵妻細節。（組合照，翻攝自IG）

在課程期間，夏宇童完成了一幅充滿情感投射的畫作，畫面描繪自己、孫協志與愛犬「Nini」站在雲朵上的模樣，她吐露創作心境提到，畫面色調刻意不追求飽和，而是帶點灰象徵兩人不只在風和日麗中相伴，也希望在暴雨、豔陽的日子裡，仍能並肩同行；生活不必完美，無論悲傷或快樂，都能一起好好面對，而「一家三口在一起，就是最好的風景」。

在畫面中，夏宇童身穿粉色露肩婚紗，搭配象徵兩人情感歷程的畫作更添溫馨氛圍，她更剖白心意，從完成畫作的那一刻起，便決定要在婚紗照中與這幅畫合影，將這份心意留存在人生的重要時刻。照片曝光後，許多粉絲陸續湧進祝福，「好感人，宇童真的嫁對人了」、「原來這幅畫藏有這麼深的意義」、「真的好浪漫」、「幸福感滿滿！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中