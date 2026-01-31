泰國重金邀Lisa代言翻車！AI宣傳照太假遭嗆爆「幾百億寶石變幾百銖」

〔記者邱奕欽／台北報導〕泰國觀光旅遊局重金邀請BLACKPINK泰籍團員Lisa擔任最新觀光宣傳主角，原本被視為國家級行銷大手筆，卻因宣傳主視覺疑似大量使用AI生成圖片而意外翻車，許多網友看完傻眼至極，痛批官方將百億寶石搞到只剩幾百銖，直斥不僅浪費預算，更糟蹋Lisa的個人魅力。

泰國觀光旅遊局此次以「Feel All the Feelings」（直譯：感受所有感受）系列為主軸，推出全新國際觀光宣傳活動，重金聘請Lisa擔任「驚豔泰國大使」。主視覺設定在泰國烏隆他尼府知名季節性景點「紅蓮花海」，官方文案則形容清晨日出時分，粉色蓮花鋪滿湖面，邀請旅客在其中感受寧靜、放慢步調，強調身心靈的療癒體驗。

泰國觀光局邀來BLACKPINK團員Lisa宣傳家鄉，卻因以AI照呈現遭網友撻伐。（翻攝自IG）

然而，宣傳照一釋出便引來質疑聲浪，大量網友指出畫面「太假」，質疑背景與Lisa融合度低，疑似並非實地拍攝，而是透過AI生成與合成完成。有評論直言，既然邀請到具備全球影響力的藝人代言，理應親赴景點實拍，才能同時展現泰國自然景觀與Lisa的真實魅力，而非用AI堆疊視覺效果，反而讓畫面失去說服力。泰國知名詞曲創作人霍納克（Nitipong Honark）更發文狠嗆，「就像把價值數百億的寶石，變得只值幾百泰銖！」

不過也有不同聲音認為，泰國觀光旅遊局的整體行銷方向並非失誤，選擇Lisa代言本身仍具高度代表性，只是在AI運用比例與呈現方式上引發反彈。對於爭議，泰國媒體則分析指出，這起風波正好凸顯國家品牌行銷在導入AI技術時，如何在真實性、藝術性與成本之間取得平衡，已成為不可忽視的課題。

