自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

泰國重金邀Lisa代言翻車！AI宣傳照太假遭嗆爆「幾百億寶石變幾百銖」

〔記者邱奕欽／台北報導〕泰國觀光旅遊局重金邀請BLACKPINK泰籍團員Lisa擔任最新觀光宣傳主角，原本被視為國家級行銷大手筆，卻因宣傳主視覺疑似大量使用AI生成圖片而意外翻車，許多網友看完傻眼至極，痛批官方將百億寶石搞到只剩幾百銖，直斥不僅浪費預算，更糟蹋Lisa的個人魅力。

泰國觀光旅遊局此次以「Feel All the Feelings」（直譯：感受所有感受）系列為主軸，推出全新國際觀光宣傳活動，重金聘請Lisa擔任「驚豔泰國大使」。主視覺設定在泰國烏隆他尼府知名季節性景點「紅蓮花海」，官方文案則形容清晨日出時分，粉色蓮花鋪滿湖面，邀請旅客在其中感受寧靜、放慢步調，強調身心靈的療癒體驗。

泰國觀光局邀來BLACKPINK團員Lisa宣傳家鄉，卻因以AI照呈現遭網友撻伐。（翻攝自IG）泰國觀光局邀來BLACKPINK團員Lisa宣傳家鄉，卻因以AI照呈現遭網友撻伐。（翻攝自IG）

然而，宣傳照一釋出便引來質疑聲浪，大量網友指出畫面「太假」，質疑背景與Lisa融合度低，疑似並非實地拍攝，而是透過AI生成與合成完成。有評論直言，既然邀請到具備全球影響力的藝人代言，理應親赴景點實拍，才能同時展現泰國自然景觀與Lisa的真實魅力，而非用AI堆疊視覺效果，反而讓畫面失去說服力。泰國知名詞曲創作人霍納克（Nitipong Honark）更發文狠嗆，「就像把價值數百億的寶石，變得只值幾百泰銖！」

不過也有不同聲音認為，泰國觀光旅遊局的整體行銷方向並非失誤，選擇Lisa代言本身仍具高度代表性，只是在AI運用比例與呈現方式上引發反彈。對於爭議，泰國媒體則分析指出，這起風波正好凸顯國家品牌行銷在導入AI技術時，如何在真實性、藝術性與成本之間取得平衡，已成為不可忽視的課題。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中